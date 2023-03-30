要倒了？紐約摩天大樓狂晃 職員驚嚇奔逃

紐約摩天大樓傳出劇烈震動，員工嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約范德堡1號大樓（SUMMIT One Vanderbilt）高397公尺，有93層樓，是2021年10月才剛開放的知名新地標，不過近期該建築卻傳出劇烈晃動，讓在內部工作的所有員工全都驚慌逃竄。

據每日郵報報導，辦公大樓范德堡1號是曼哈頓 最搶眼的摩天大樓之一，不但造價要33億美元，電梯是全透明的玻璃電梯，樓頂還有三層樓的景觀台，常有不少遊客特地前往朝聖。

該建築日前突然發生劇烈晃動，讓在裡面辦公的員工全都嚇得跑出去，還有人擔心大樓是不是「要倒了」，一名身歷其境的工作人員說，當時感覺就像是「正弦波」穿過了建築物，另一名工作人員也在推特上說自己當時正在視訊會議，嚇得緊急撤離。

該物業發言人表示，大樓之所以會傳出震動，是因為正在維修電梯，所以才會造成晃動。發言人強調，當時范德堡並未對外開放，所以沒有任何遊客，並未因震動造成任何傷亡，建築物也絕對沒有倒塌的風險。

據報導，該建築使用的玻璃電梯是全球最大的透明電梯，遊客搭乘透明電梯可以一覽曼哈頓美景，連新澤西州 跟布魯克林 的景色都一覽無遺。進入大樓的門票為39美元，若要搭乘透明電梯，門票則為59美元。