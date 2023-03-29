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美邪教內幕曝光 3歲女嫁67歲淫亂教主、群童拍色情片

綜合報導
大衛伯格（右）把手放在賽琳娜母親的肚子上，尚未出世的賽琳娜注定淪為戀童癖教主的玩物（取材自臉書）
大衛伯格（右）把手放在賽琳娜母親的肚子上，尚未出世的賽琳娜注定淪為戀童癖教主的玩物（取材自臉書）

Netflix近期上架了邪教紀錄片「以神之名」，讓邪教話題再度被搬上檯面討論，片中揭露4大邪教的教主醜聞，其中包括攝理教教主鄭明析性侵醜聞，還有美國基督新興宗教「天父的兒女」（The Children of God，COG）也爆出女童被逼出嫁的誇張情節，揭發了許多荒唐、不合理的事情。

綜合媒體報導，一名深受邪教毒害的女子接受英國YouTuber Shaun Attwood的播客節目訪問，稱她記得教主的家中的酒池肉林，所有成年人都在喝酒以及與人發生性行為，旁若無人，不理會有兒童在場。

賽琳娜父母篤信邪教，她3歲時就被迫嫁給67歲教主。（取材自Instagram）
賽琳娜父母篤信邪教，她3歲時就被迫嫁給67歲教主。（取材自Instagram）

此外，值得注意的是，「天父的兒女」也爆出驚人的悲慘遭遇，一名出生在菲律賓、現居德州的39歲女子賽琳娜（Serena Kelley），除了在3歲時被「婚配」給67歲教主外，她還被要求與其他孩子一起拍攝色情影片。

根據太陽報報導，賽琳娜的母親是「天父的兒女」虔誠教徒，1986年帶著年僅3歲的賽琳娜，在生日當天前往已經67歲的教主大衛伯格（David Berg）家中，並在同日與對方結婚。賽琳娜的小指被套上一個成人大小、篆刻心型圖樣的戒指，一旁身為教徒的父母看來十分興奮。

賽琳娜提到那時才2歲的她，除了被要求稱呼大衛伯格「爺爺」外，還被對方「上下其手」；3歲時的她，就被教主要求和其他孩子一起跳脫衣舞、拍攝色情影片，但賽琳娜卻因為太害怕而被拉出鏡頭，並遭到教主懲罰與毆打以及關進暗房，甚至被以破壞影片拍攝為由「不准吃東西」。

賽琳娜指出，後來她發現只要自己哭了或是看起來很醜，就能不用出現在色情影片之中。賽琳娜還披露當時許多教徒都生活非常貧困，教主更曾為了增加更多教徒，以上帝的名義要求單身和已婚的女教徒，誘拐陌生人上床。

賽琳娜3歲被嫁給67歲戀童癖教主，當時的結婚戒指仍戴在她手上，她視為過去受虐的鐵...
賽琳娜3歲被嫁給67歲戀童癖教主，當時的結婚戒指仍戴在她手上，她視為過去受虐的鐵證。（取材自臉書）

賽琳娜走出傷痛後，近期也在Podcast節目中分享親身經歷，直到現在，她仍將這枚戒指套著，視為過去受虐的鐵證。

2002年，18歲的賽琳娜和媽媽一起搬回美國，成功逃脫。後來花了幾十年的時間修復創傷，目前她已成功考取創傷恢復輔導、健康輔導等相關證書，同時也撰寫有關創傷的部落格，幫助更多有需要的人。

「天父的兒女」教主逝世後，改由其妻子凱倫澤比（Karen Zerby）擔任組織領袖，同時也將宗教更名為「家庭國際」（The Family International）。

德州 性侵 攝理教

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