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西班牙32歲腦癱男 世上首位76%身障者完成馬拉松

中央社
西班牙腦癱患者羅卡，是世上首位76%身障者完成馬拉松。（取材自Instagram）
西班牙腦癱患者羅卡，是世上首位76%身障者完成馬拉松。（取材自Instagram）

西班牙腦癱患者羅卡日前在巴塞隆納以5小時50分51秒的成績，成為世上第一位以76%身障程度完成馬拉松運動員，除寫下世界體育歷史新頁外，他也鼓舞身障者勇於突破極限。

根據世界報（El Mundo）報導，32歲的腦性癱瘓運動員羅卡（Álex Roca）來自西班牙巴塞隆納（Barcelona），日前參加第44屆巴塞隆納馬拉松競賽，在朋友們、妻子卡門馬沙（Mari CarmenMaza）、運動員暨體育記者桑胡安（ValentíSanjuan）的圍繞下，在5小時50分51秒衝過終點，完成全馬42.195公里，成為世界上第一位以76%的殘障程度完成馬拉松賽事的選手。

羅卡在社群媒體包括推特和Instagram分享他跑過終點的過程影片。影片中陪跑的眾人在抵達終點線前，紛紛高唱著「歷史、歷史、歷史」，鼓舞羅卡堅持完賽、創造歷史。影片感人至深，在Instagram共有超過25萬按讚數。

羅卡在發文中感謝他的團隊、以及所有鼓勵過他的人，他說，他的心情無法以言語表達。

羅卡在年僅6個月大時患上皰疹病毒性腦炎，導致腦性癱瘓，造成全身76%的肢體障礙，身體左側的活動能力受到局限，並曾對過度彎曲的腳部肌腱進行過多次手術。他以手語交流溝通，由妻子協助翻譯成語言。

儘管曾被醫生宣告不久於人世，後來又被告知將不良於行，但羅卡把所有診斷拋諸腦後，不讓殘障限制他的人生。

他投身運動賽事，並且樂在其中，逐步完成他為自己設定的挑戰。在達陣這場馬拉松賽事前，他已完成了5項鐵人三項、一項水陸兩項、6項半馬等高難度競賽。為了備戰巴塞隆納全馬，他籌組了一支由教練、體能教練和心理醫生組成的團隊。

這位寫下身障人士馬拉松紀錄的青年在賽後表示，如果你想實現目標，無論遇到什麼困難，只要你有態度、意志力、毅力和韌性，絕對可以達成。就算最終無法實現，你也必已付出一切，將為此感到欣慰。他以自身經驗向世人傳遞一個訊息，「極限取決於你。」

76％身障的西班牙腦癱患者羅卡（中）完成全程馬拉松，寫下世界體育歷史新頁。（取材...
76％身障的西班牙腦癱患者羅卡（中）完成全程馬拉松，寫下世界體育歷史新頁。（取材自推特）

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