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27歲女覺醒戒毒 3年後變仙氣人妻

綜合報導
美國一名女子卡拉3年前成功戒毒，變回仙氣女子，她想以自己的人生轉變為教材，幫助那些想戰勝毒癮的人。（取材自Instagram）
美國一名女子卡拉3年前成功戒毒，變回仙氣女子，她想以自己的人生轉變為教材，幫助那些想戰勝毒癮的人。（取材自Instagram）

美國一名30歲有兩個小孩的媽媽，將於6月與未婚夫結婚，一切看來十分美滿，背後卻藏着一段艱辛的過去。這名媽媽在社交平台公開自己曾沉淪毒海，吸毒吸到爛面的照片，與現在健康快樂的模樣做對比，藉以鼓勵更多陷入低潮的人走出陰霾，相片隨即在網絡上瘋傳。

綜合媒體報導，居於底特律的卡拉（Cara Tatarelli），13歲時遭年長男性性侵，身心受創而開始濫用藥物，17歲更因與父母關係惡化，在同學慫恿下注射海洛英及可卡因，「當時我願意嘗試任何事情，只要能夠帶走我的痛苦」。

20歲時卡拉發現自己懷孕，為了撫養女兒，一度成功戒除毒癮，並成為專業護士，生活重返正軌，可是因一次手術須服用止痛藥，令她再次陷入毒品的誘惑。最終她為此失去了工作，更與女兒關係變差，要流落街頭，活在環繞死亡、謀殺及性暴力的恐怖環境之下。

至2020年，27歲的卡拉已曾先後5次因過量服毒而幾乎死去，瀕死經歷令她終於醒覺，鼓起勇氣到戒毒中心求助，花了28天戒除毒癮重獲新生，「我有了從前沒有的動力，這個保持清醒的決心」。後來她更遇見未婚夫艾力斯（Alex）並誕下小女兒，兩人將於6月結婚。

卡拉早前在社交平台公開自己曾因吸毒導致滿臉長了爛瘡的相片，冀以自己的人生轉變為教材，幫助那些陷於低潮及想戰勝毒癮的人，鼓勵他們相信自己有改變的能力。

美國一名女子卡拉3年前成功戒毒，變回仙氣女子。她想以自己的人生轉變為教材，幫助那...
美國一名女子卡拉3年前成功戒毒，變回仙氣女子。她想以自己的人生轉變為教材，幫助那些想戰勝毒癮的人。（取材自Instagram）

手術 性侵 毒品

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