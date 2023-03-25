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跑道不到21公尺 波蘭機師降落杜拜帆船酒店創紀錄

編譯周辰陽
波蘭機師賽皮爾成功駕駛飛機，降落杜拜帆船酒店直徑只有27米的停機坪。（路透）
波蘭機師賽皮爾成功駕駛飛機，降落杜拜帆船酒店直徑只有27米的停機坪。（路透）

CNN與路透報導，波蘭機師賽皮爾（Lukasz Czepiela）創下航空史的新紀錄，當上第一個駕著有翼飛機在杜拜地標阿拉伯塔朱美拉酒店（Burj Al Arab Jumeirah Hotel）樓頂的直升機停機坪著陸的人。

根據報導，39歲的賽皮爾於當地時間早上6時58分的第三次嘗試時，雖然沒有目視提示（visual cues）的引導，仍成功駕著經過特別改裝的短距起降（STOL）小飛機，在只有20.76公尺長的「跑道」著陸、滑行與停下。

又被稱為「杜拜帆船酒店」的阿拉伯塔朱美拉酒店有56層樓，僅27公尺寬的直升機停機坪則位於樓頂，就坐落在距離地面212公尺的空中。賽皮爾告訴贊助商紅牛（Red Bull），「最大的挑戰是缺乏任何外部的參考點，這通常在有著數百公尺長跑道的機場找得到」。

紅牛表示，這項特技自2021年以來一直在規畫中。做為漫長準備的一環，賽皮爾在波蘭、美國與杜拜進行650次的測試著陸。著名美國航空工程師帕蒂（Mike Patey）則對飛機的重量分布與總重量做了一些修改，幫助優化飛機以完成眼前的任務，並且協助引導賽皮爾降落到直升機停機坪上，幾乎無法掩飾興高采烈的他，更成了第一個上前祝賀賽皮爾的人。

賽皮爾隨後結束了表演，駕著飛機在直升機停機坪中央表演原地轉圈，隨後飛了出去、俯衝直下後急遽拉高，飛離了杜拜的上空。

根據報導，賽皮爾正職是空中巴士A320飛機的機長，但是他已經獲得了一些令人印象深刻的飛行成就，包括贏得2018年紅牛空中競技飛行世界錦標賽挑戰組冠軍，還曾駕機降落在波蘭索波特（Sopot, Poland）的一個木造碼頭。

波蘭機師賽皮爾成功駕駛飛機，降落杜拜帆船酒店直徑只有27米的停機坪，創造航空史的...
波蘭機師賽皮爾成功駕駛飛機，降落杜拜帆船酒店直徑只有27米的停機坪，創造航空史的新紀錄。（路透）
波蘭機師賽皮爾14日當上第一個駕著有翼飛機在阿拉伯塔朱美拉酒店樓頂的直升機停機坪...
波蘭機師賽皮爾14日當上第一個駕著有翼飛機在阿拉伯塔朱美拉酒店樓頂的直升機停機坪著陸的人，結束表演後飛了出去、俯衝直下後急遽拉高，飛離了杜拜的上空。（路透）

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