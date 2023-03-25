巴西45歲「女大生」被嘲該退休 103歲人瑞網紅暖心打氣

103歲的巴西網紅人瑞瑪利亞，暖心為遭到嘲笑的45歲林納瑞斯打氣。（視頻截圖）

巴西一所大學生物醫學 系一名「45歲」女新生，遭到同班三名女同學拍影片嘲笑她該退休 了，影片上船推特後成為網路熱搜話題，三名女學生具有年齡歧視 的言詞引起網友公憤。一名高齡103歲的人瑞網紅特地拍片，鼓勵她繼續求學，「追逐夢想永遠不會太晚。」

中央社報導，45歲的林納瑞斯（Patrícia Linares）今年如願進入聖保羅州內陸城市包魯（Bauru）一所私立大學就讀生物醫學系，沒想到三名女同學拍影片霸凌嘲笑她「45歲的大媽應該退休，而不是來唸大學」，這個具有年齡歧視的發言也引起網友撻伐。

而巴西聖保羅州的103歲女人瑞瑪利亞（Maria Cardoso）得知這件事後，錄製一支影片給林納瑞斯加油打氣。瑪利亞兩年前成為葡萄酒推廣達人在網路暴紅，「我已經103歲了，現在還是網路達人。每個人都應該追求自己想要的東西，這些小女孩們有一天會成熟。人要勇往直前，永不停止奮鬥。」

瑪利亞說，她的工作是上帝恩典，所以都以無比的愛心與熱情拍攝照片和錄製影片，她也向林納瑞斯打氣，希望對方繼續念書，絕對不要放棄，「只要我們有一顆跳動的心，就必須做我們覺得自己喜歡的事情。無論願望是什麼，我們都必須尊重。追逐夢想永遠不會太晚。」