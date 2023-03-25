我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

巴西45歲「女大生」被嘲該退休 103歲人瑞網紅暖心打氣

綜合報導
103歲的巴西網紅人瑞瑪利亞，暖心為遭到嘲笑的45歲林納瑞斯打氣。（視頻截圖）
103歲的巴西網紅人瑞瑪利亞，暖心為遭到嘲笑的45歲林納瑞斯打氣。（視頻截圖）

巴西一所大學生物醫學系一名「45歲」女新生，遭到同班三名女同學拍影片嘲笑她該退休了，影片上船推特後成為網路熱搜話題，三名女學生具有年齡歧視的言詞引起網友公憤。一名高齡103歲的人瑞網紅特地拍片，鼓勵她繼續求學，「追逐夢想永遠不會太晚。」

中央社報導，45歲的林納瑞斯（Patrícia Linares）今年如願進入聖保羅州內陸城市包魯（Bauru）一所私立大學就讀生物醫學系，沒想到三名女同學拍影片霸凌嘲笑她「45歲的大媽應該退休，而不是來唸大學」，這個具有年齡歧視的發言也引起網友撻伐。

而巴西聖保羅州的103歲女人瑞瑪利亞（Maria Cardoso）得知這件事後，錄製一支影片給林納瑞斯加油打氣。瑪利亞兩年前成為葡萄酒推廣達人在網路暴紅，「我已經103歲了，現在還是網路達人。每個人都應該追求自己想要的東西，這些小女孩們有一天會成熟。人要勇往直前，永不停止奮鬥。」

瑪利亞說，她的工作是上帝恩典，所以都以無比的愛心與熱情拍攝照片和錄製影片，她也向林納瑞斯打氣，希望對方繼續念書，絕對不要放棄，「只要我們有一顆跳動的心，就必須做我們覺得自己喜歡的事情。無論願望是什麼，我們都必須尊重。追逐夢想永遠不會太晚。」

至於那三名網路霸凌的女學生，校方說她們已經申請自動退學，避免遭到風紀調查和處罰。（綜合報導）

巴西45歲女大生為了圓自己的夢想求學，竟遭到同班3名女學拍影片霸凌嘲笑。（取材自...
巴西45歲女大生為了圓自己的夢想求學，竟遭到同班3名女學拍影片霸凌嘲笑。（取材自推特）

醫學 退休 歧視

上一則

「盧安達飯店」原型英雄獲釋出獄 將返回美國

下一則

雅典動物園垃圾桶 驚見遺棄小白虎 疑非法走私受害

延伸閱讀

巴西45歲女大生遭同學霸凌該退休 堅持圓夢不棄讀

巴西45歲女大生遭同學霸凌該退休 堅持圓夢不棄讀
價值合計近30萬…川普涉侵吞117件外國贈禮

價值合計近30萬…川普涉侵吞117件外國贈禮
紐約全市300萬免費車位恐收費 惹議

紐約全市300萬免費車位恐收費 惹議
伊卓瑞斯再扮「路德探長」 為捍衛正義越獄

伊卓瑞斯再扮「路德探長」 為捍衛正義越獄

熱門新聞

大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光