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雅典動物園垃圾桶 驚見遺棄小白虎 疑非法走私受害

綜合報導
希臘雅典一家動物園意外在停車場的垃圾桶裡撿到一隻白虎寶寶，獸醫團隊正努力展開救治。(路透)
希臘雅典一家動物園意外在停車場的垃圾桶裡撿到一隻白虎寶寶，獸醫團隊正努力展開救治。(路透)

希臘雅典一家動物園意外在停車場的垃圾桶裡撿到一隻白虎寶寶，且狀況極差已奄奄一息，獸醫團隊正努力展開救治。這隻小老虎據信可能是非法野生動物交易的受害者。

中央社引述路透報導，阿提卡動物園（Attica Zoological Park）的清潔工日前在停車場的垃圾桶裡撿到這隻3個月大的小老虎，隨後通知園方。

動物園創辦人勒蘇爾（Jean-Jacques Lesueur）表示：「這是首次有這種動物被遺棄在我們的動物園外面。過去被棄養的通常是小狗、小貓、烏龜等寵物，但這次是老虎，動物園也前所未聞。」

動物園的監視器拍下事發前一晚，有一輛汽車在接近午夜時分行駛到垃圾桶旁邊。當局正在嘗試追蹤車牌，找出惡意遺棄者。

小白虎被發現時身體瘦弱且呈現脫水狀態，情況危急。動物園獸醫薩魯達奇（Noi Psaroudaki）表示，牠可能被餵食了不合適的食物，嚴重缺乏維他命和礦物質，骨質異常脆弱，其中一條後腿還被打入金屬釘。

勒蘇爾表示，即使小老虎被成功救治，也需要安置到他處，因為動物園目前沒有飼養她的同類。國際野生動物機構與動物福利組織已經接觸園方，願意提供幫助。

歐洲刑警組織（Europol）表示，野生動物交易在歐洲有數十億歐元商機，這些珍奇動物通常來自亞洲和非洲，出售給歐洲買家。

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