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「脫口罩就給10萬元」 美富豪利誘同航班女子被罵翻

聯合新聞網
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬美元獎金，惹來網友開罵。(取材自推特)
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬美元獎金，惹來網友開罵。(取材自推特)

美國知名反疫苗百萬富豪基爾什（Steve Kirsch）曾發表許多爭議性言論，近期他在搭機時要求鄰座女性摘下口罩，並表示要提供10萬美元獎金，這樣的行為又引發爭議，惹來不少網友罵聲。

基爾什在業界十分有名，他畢業於麻省理工學院，發明了光學滑鼠，不過近幾年卻因為反對疫苗的態度，引發不少爭議。

鏡報報導，基爾什在搭乘達美航空時，要求隔壁的女乘客摘下口罩。他一開始先表示要提供100美元給對方，並表明如果整趟航班都沒有戴上口罩的話，就給她10萬元獎金。不過後來女子拒絕摘下口罩。

基爾什在發文中酸道，「她摘下口罩吃東西或喝水，就等於是暴露在病毒中了」，不解女子為什麼願意摘下口罩吃東西，卻不願意接受挑戰，酸她「因為大家都覺得吃東西的時候不會被感染」。

不僅如此，他更酸矽谷銀行，說應該坐在矽谷銀行的存戶旁邊；暗指矽谷銀行存戶會因為銀行倒閉，而接受高額獎金的挑戰。

這樣的言論引來不少網友抨擊，有人說：「你有10萬美元的現金嗎？如果沒有，你就只是個瘋子，誰知道你會不會付錢啊！」也有網友說，如果真的染上新冠重症，那10萬美元根本不夠付醫療費；另一名網友則分享自己的經歷，表示自己搭機時從頭到尾都戴著口罩，但最後還是染上新冠病毒。

口罩 矽谷銀行 疫苗

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