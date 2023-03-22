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老婆剛剖腹產…大馬好老公 龜速車護妻

綜合媒體報導
網友在公路遇到一輛超龜速的汽車，車尾告示寫著「對不起我無法開得快，因為妻子剛生產」。（取材自推特）
網友在公路遇到一輛超龜速的汽車，車尾告示寫著「對不起我無法開得快，因為妻子剛生產」。（取材自推特）

在車水馬龍的公路上以龜速行車，實在是令人無奈又氣憤，但馬來西一亞一名駕駛者則不得不這樣，因他的妻子剛剖腹產子，加上傷口爆裂出血，為免妻子痛楚，因此放慢駕駛速度，並在車尾貼上告示，希望獲其他駕駛者諒解。此舉被拍下照片在網上瘋傳，網友大讚，「好老公」、「好貼心的行為」。

香港01報導，馬來西亞有網友指在公路遇到一輛超龜速的紅色私家車，令他感到不解，但當他駛近時，見該紅色私家車的車尾貼著告示：「對不起我無法開得快，因為妻子剛生產。」

帖文迅即在網上瘋傳，且引出車主回覆：「因為妻子剛做完剖腹產手術，又因嚴重咳嗽導致傷口裂開出血，必須返醫院治療」，為了不影響妻子傷口，只好放慢車速。」車主表示開慢車是不想令妻子感到痛楚，對其他道路使用者很抱歉，因此在車尾貼上紙條告知開慢車原因。

車主說，「雖然不會有人叫我開快一些，但我還是過意不去」，謝謝許多車輛被迫跟在他的車後卻沒按喇叭。

網友看到車主回應後，均大讚他是最佳老公，「真的一點也不自私」、「我也願意讓路給他」、「他的舉動非常溫暖」及「非常貼心的老公」。

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