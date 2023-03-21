答案雷同… AI幫倒忙？求職靠ChatGPT反落空

運用聊天機器人ChatGPT幫忙求職的現象，日益普遍。（路透）

聊天機器人ChatGPT 的應用日益普遍，許多人求職時寫自傳履歷、甚至是入職考試都找ChatGPT幫忙，但如果作品與其他人雷同，或考試時沒能交代過程就生出答案，雇主也會查證是否靠AI 作弊了。

華爾街 日報報導，市場數據公司Databento招聘時會要求應徵者撰寫一篇有關微波塔台的新聞稿，該公司執行長Christina Qi表示，這個主題很小眾，大部分人過不了關，但最近，前來求職的五個人居然都言之有物，只不過不管應徵實習生或內容策略師，繳的東西都像出自同一人之手。她把題目輸入OpenAI開發的AI聊天機器人，發現能得到幾乎一模一樣的答案。

對於運用AI求職的員工，企業不會一概否決，但他們正努力設法評估，靠AI強化優勢的應徵者到底有多少實力。

一名雇主發現近來求職者面試時多會尋求AI聊天機器人幫忙，以致對答求職考題「答案幾乎一模一樣」；圖為示意圖。（取材自ingimage）

38歲住美國科羅拉多州的Kyle Mickey今年1月遭裁員，正與其他成千上萬名丟了工作的科技業員工，共同尋找軟體工程領域的工作。他把一則事求人廣告的工作內容輸入ChatGPT，結果聊天機器人告知，他的技能完全符合要求，他非適合這份工作。Mickey把被機器人「肯定」的評語發給招聘人員，對方表示「來聊一聊吧」，但他最後沒有獲得那份工作，而是在沒有AI的幫忙下，被另一家公司錄取。

一些雇主已經開始抓用AI作弊的求職者。

在總部位於舊金山的Cobalt Robotics，申請工程師職位的人必須參加為時一小時遠距面試，他們會被指派與一名員工合作，測試寫程式和協作解決問題的能力。時間超過一小時的話，求職者可自行完成指派任務，但會有名為CoderPad的篩選程式追蹤他們的工作。

Cobalt Robotics聯合創辦人兼技術長Erik Schluntz說，上個月，一名求職者在CoderPad上沒有任何前置作業就突然獲致一個完整的解決方案。他懷疑求職者尋求AI幫助，再複製和貼上答案。Schluntz在推特貼文談這件事，但沒給理由就淘汰了那人。他說他的公司目前無法正確評估找AI幫忙的人實力高低，但能想像如果以後大家使用ChatGPT之類的輔助工具，他將給予更具挑戰性的任務。