我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

巴西45歲女大生遭同學霸凌該退休 堅持圓夢不棄讀

綜合報導
三名同班女同學3月10日在推特上傳影片，嘲笑林納瑞斯已經是「45歲的大媽，應該退休而不是念大學」，具有年齡歧視的言詞引起網友公憤。（視頻截圖）
三名同班女同學3月10日在推特上傳影片，嘲笑林納瑞斯已經是「45歲的大媽，應該退休而不是念大學」，具有年齡歧視的言詞引起網友公憤。（視頻截圖）

巴西一所大學生物醫學系女新生因年齡45歲，日前遭到班上三名女同學網路霸凌說該退休，年齡歧視的言詞引起眾怒。她在13日重返學校表示，會堅持夢想，不放棄念大學。

中央社報導，剛過45歲生日的林納瑞斯（Patrícia Linares）告訴巴西媒體，念大學是她長久以來的夢想，但因現實不允許，一再將夢想延後，現在終於實現了。

45歲的林納瑞斯告訴巴西媒體，念大學是她長久以來的夢想。（取材自metropol...
45歲的林納瑞斯告訴巴西媒體，念大學是她長久以來的夢想。（取材自metropoles.com網頁）

林納瑞斯2月底開始入讀聖保羅州內陸城市包魯（Bauru）的私立大學Unisagrado，不久三名同班女同學在推特（Twitter）上傳一支影片，嘲笑林納瑞斯已經是「45歲的大媽，應該退休而不是念大學」，成為網路熱搜話題，三名女學生具有年齡歧視的言詞引起網友公憤，她們隨後告訴巴西媒體，對自己說的話感到後悔，而上傳的影片是一個「很低級的玩笑」。。

林納瑞斯說，重返學校念書的想法是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行期間產生的，她經營了近11年的一家小店被迫關門後，對未來迷茫，最後在家人支持下，決定念大學。

林納瑞斯的丈夫告訴她，如果她想唸書，家人會盡一切努力幫助她，讓她從事一項新職業，選擇生物醫學系則是受到母親以前是護士的影響。林納瑞斯的母親當了很多年護士，所以她一直對醫護領域感興趣，但因現實壓力無法實現念大學的目標。

林納瑞斯憶起母親曾說過的話：「夢想是上帝對我們的愛，讓我們有一天能夠實現它。」正因為夢想實現不易，林納瑞斯說她「沒有放棄的選擇」。儘管網路霸凌事件鬧得沸沸揚揚，她仍勇敢地重返學校。

女學生年齡歧視的言詞引起網友公憤。專門從事數位法律的女律師特魯齊（Gisele Truzzi）指出，即使三名女學生道歉，但說出的話如射出的箭，永遠無法收回，所以她們在說出冒犯言語時，已構成犯罪事實。

巴西刑警警長協會主任加里納提（Raquel Gallinati）表示，三名女學生的確可能因此吃上官司，根據情節嚴重程度被控犯下傷害、誹謗和心理暴力罪。

巴西 歧視 醫學

上一則

通膨嚴重苦不堪言 埃及政府竟建議「吃雞爪」惹民眾暴怒

下一則

復交在即 伊朗總統受邀訪沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

全市300萬免費車位恐收費 惹議

全市300萬免費車位恐收費 惹議
伊卓瑞斯再扮「路德探長」 為捍衛正義越獄

伊卓瑞斯再扮「路德探長」 為捍衛正義越獄
芝加哥11區區長將決選 華人選票成勝選關鍵

芝加哥11區區長將決選 華人選票成勝選關鍵
芝亞裔多數區11區區長將決選 華人選票最關鍵

芝亞裔多數區11區區長將決選 華人選票最關鍵

熱門新聞

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
根據Skytrax全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場重回榜首。(Getty Images)

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

2023-03-16 12:19
日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）

哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

2023-03-12 18:24
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。圖／取自推特用戶@P9rAw

東京麥當勞新座椅曝光 網批：商家用意「太噁心」

2023-03-15 14:24
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅