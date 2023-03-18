參加印度色彩節 日本女網紅遭「熊抱亂摸」

印度荷麗節又稱色彩節，是印度教僅次於排燈節的宗教節日。(Getty Images)

一名日本 女子日前到印度 體驗馳名的荷麗節（Holi），不料過程中數名印度男子High過頭，讓她飽受驚嚇；德里婦女委員會嚴厲譴責，警方也迅速逮捕三名印度籍男子。

綜合中央社、TVBS報導，荷麗節又稱色彩節，是印度教曆法一年最後一個月的望日，也是僅次於排燈節的宗教節日，今年換算陽曆在3月8日。在這一天，民眾相互潑灑彩粉或噴水，迎接春天到來。

一名自稱來自大阪、現年22歲的日本女網紅MEGU，日前在推特貼出一段影片，可以看到她在荷麗節慶典中被三名印度男子包圍，在她身上強行抹粉、砸蛋及噴水，飽受驚嚇，甚至有人藉機伸手觸摸和熊抱女子，讓這個日本女性全程處於驚嚇尖叫狀態，甚至還反手打了對方一巴掌。

事件發生在德里的一個熱鬧地區，德里警方已逮捕三名涉案男子進行調查，其中包括一名青少年；德里婦女委員會主席馬里瓦形容事件為「性騷擾」，譴責涉案男子的行為「可恥」，要求警方嚴辦。

MEGU後來刪除影片，向看影片後感到不適的人致歉，並表示無意破壞荷麗節的形象；隨後再發文強調她深愛印度的一切，印度與日本永遠是朋友。

她指出，當初考慮到安全，是跟35名朋友一起參加荷麗節的活動，沒想到依然遭遇這種狀況，途中攝影 師和路人有上前助她脫困。她指出，事件發生後，當地警方已經答應她會加強取締相關行為。她指出，當初拍攝影片是為了傳達印度的優點和有趣之處，沒想到卻引發外界擔心與不安，讓她感到很抱歉。

去年11月，一名韓國女網紅在孟買街頭直播時，突遭當地男子企圖強吻及拉上摩托車，事件讓印度民眾相當激憤，涉案男子也立即被警方逮捕。