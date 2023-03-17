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廁所衛生紙藏永久化學物質 會經污水滲入土壤

綜合報導
一項新研究指出，廁所衛生紙是全球各地廢水中潛在有害「永久性化學物質」的來源，這些物質可能會經由污水滲入土壤。(取材自Pixabay)
一項新研究指出，廁所衛生紙是全球各地廢水中潛在有害「永久性化學物質」的來源，這些物質可能會經由污水滲入土壤。(取材自Pixabay)

刊登在「環境科學與科技通訊」的一項新研究指出，廁所衛生紙是全球各地廢水中潛在有害「永久性化學物質」的意想不到來源，這些物質可能會經由污水滲入土壤。

化妝品、防水衣物和不沾炊具都有全氟烷基物質和多氟烷基物質（PFAS）這種「永久性化學物質」。這些物質與多種類型的癌症心血管疾病、生育問題及孩童發育障礙有關。

中央社引述法新社報導，這種合成化學物存在於全球各地的土壤和水域中，近日發布的新研究發現，如廁用紙應被視為廢水處理系統中PFAS的潛在主要來源。

研究人員表示，減少廢水中的PFAS「至關重要」，因為這些化學物質可能有害。

刊在「環境科學與科技通訊」（Environmental Science and Technology Letters）的研究指出：「廢水和淤泥通常被重新用於灌溉或相關土地應用；研究已表明，這兩種途徑構成人類和環境暴露於PFAS的風險。」

部分製造商在把木材轉化成紙漿時會添加PFAS，但少量PFAS可能會污染最終的廁所衛生紙產品。

這項研究指出，再生的如廁用紙也可能由含有PFAS材料的纖維製成。

研究調查了2021年11月至2022年8月間採集的如廁用紙樣本。研究人員收集在北美洲、拉丁美洲、非洲和西歐地區販售的捲筒衛生紙，以及來自美國廢水處理廠的污水樣本。

PFAS在1940年代被發明，因為在環境和人體中具有極高持久性，而被稱為「永久性化學物質」。

雖然很難完全避開，但可以藉由避免使用不沾炊具、防污和防水材料以及適當的濾水系統，來減少接觸PFAS。

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