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研究：微塑膠污染人類、海鳥器官 會干擾細胞核致DNA損傷

綜合報導
塑膠污染問題嚴重，對人類及動物健康影響日深。（Getty Images）
塑膠污染問題嚴重，對人類及動物健康影響日深。（Getty Images）

多項最新研究發現，微型塑膠顆粒不但污染環境，還可能長遠危害人類和動物的健康。倫敦自然歷史博物館的科學家日前宣布，他們在海鳥身上發現一種攝入微塑膠引發的全新疾病，亦有大型研究指包括胎盤在內的許多人體器官，都發現微塑膠的痕跡，凸顯微塑膠污染問題需要重視。

文匯報綜合報導，研究發現患上「塑膠病」的海鳥是澳洲東部豪勳爵島上的肉足水薙鳥（也譯作淡足鸌、肉足鸌），科學家在這些鳥類胃部的第一部分即「前胃」位置，發現大量因微塑膠顆粒留下的疤痕，攝入更多塑膠的鳥類胃部疤痕更多。類似情況還出現在部分雛鳥體內，研究認為或是成鳥無意間將被塑膠污染的食物餵給雛鳥所致。

科學家指出，這種「塑膠病」是微塑膠顆粒引起消化道發炎的纖維化疾病，患病鳥類的胃部會被慢性炎症損害，出現疤痕甚至變形，讓牠們更容易受到感染或寄生蟲侵害，還會失去部分消化食物和吸收維生素的能力。在鳥類胃部發現的浮石等天然物質，都不會引發類似炎症，讓科學家確認這是一種由微塑膠引發的特殊疾病。

這次研究只涉及肉足水薙鳥一種鳥類，但研究團隊相信或有更多物種都已受到影響。

義大利羅馬托爾維爾加塔大學專家坎帕諾洛日前也分享一項最新研究，科研團隊在六名正常懷孕的婦女身上收集的人類胎盤中，都發現來源不同的微塑膠顆粒。還有研究指微塑膠存在於胎糞、即新生兒的第一次糞便中，意味這些顆粒或能穿過胎盤進入胎兒體內。坎帕諾洛提到，這些塑膠顆粒中最常見的是聚氯乙烯（PVC），「但幾乎所有日用品中常見的其他種類塑膠也都存在。」

孕婦胎盤在內的許多人體器官，發現微塑膠的痕跡。此為示意圖。（本報資料照片）
孕婦胎盤在內的許多人體器官，發現微塑膠的痕跡。此為示意圖。（本報資料照片）

哈佛大學公共衞生學院教授、美國環保局環境粒子健康影響中心首席研究員德默克里圖表示，當前人類平均每周透過飲食或呼吸被污染空氣，會攝入約5克的微塑膠，「值得關注的是，微塑膠可能進入細胞並干擾細胞核，不排除造成DNA損傷，還可能干擾人體消化吸收重要營養物質。」

英國動物保護組織「野生動物信託基金會」執行主任貝內特也稱，微塑膠或引發新疾病的研究令人擔憂，「研究顯示了人類和野生動物如何攝入微塑膠，如今我們的海洋、河流和鄉村都已受到塑膠污染困擾，我們或許正在見證更多塑膠問題浮面。」

生活在澳洲東部豪勳爵島上的肉足水薙鳥（圖）胃部患了「塑膠病」。（取材自倫敦自然歷...
生活在澳洲東部豪勳爵島上的肉足水薙鳥（圖）胃部患了「塑膠病」。（取材自倫敦自然歷史博物館官網／Shutterstock）

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