研究：微塑膠污染人類、海鳥器官 會干擾細胞核致DNA損傷

塑膠污染問題嚴重，對人類及動物健康影響日深。（Getty Images）

多項最新研究發現，微型塑膠顆粒不但污染環境，還可能長遠危害人類和動物的健康。倫敦自然歷史博物館 的科學家日前宣布，他們在海鳥身上發現一種攝入微塑膠引發的全新疾病，亦有大型研究指包括胎盤在內的許多人體器官，都發現微塑膠的痕跡，凸顯微塑膠污染問題需要重視。

文匯報綜合報導，研究發現患上「塑膠病」的海鳥是澳洲 東部豪勳爵島上的肉足水薙鳥（也譯作淡足鸌、肉足鸌），科學家在這些鳥類胃部的第一部分即「前胃」位置，發現大量因微塑膠顆粒留下的疤痕，攝入更多塑膠的鳥類胃部疤痕更多。類似情況還出現在部分雛鳥體內，研究認為或是成鳥無意間將被塑膠污染的食物餵給雛鳥所致。

科學家指出，這種「塑膠病」是微塑膠顆粒引起消化道發炎的纖維化疾病，患病鳥類的胃部會被慢性炎症損害，出現疤痕甚至變形，讓牠們更容易受到感染或寄生蟲侵害，還會失去部分消化食物和吸收維生素的能力。在鳥類胃部發現的浮石等天然物質，都不會引發類似炎症，讓科學家確認這是一種由微塑膠引發的特殊疾病。

這次研究只涉及肉足水薙鳥一種鳥類，但研究團隊相信或有更多物種都已受到影響。

義大利 羅馬托爾維爾加塔大學專家坎帕諾洛日前也分享一項最新研究，科研團隊在六名正常懷孕的婦女身上收集的人類胎盤中，都發現來源不同的微塑膠顆粒。還有研究指微塑膠存在於胎糞、即新生兒的第一次糞便中，意味這些顆粒或能穿過胎盤進入胎兒體內。坎帕諾洛提到，這些塑膠顆粒中最常見的是聚氯乙烯（PVC），「但幾乎所有日用品中常見的其他種類塑膠也都存在。」

孕婦胎盤在內的許多人體器官，發現微塑膠的痕跡。此為示意圖。（本報資料照片）

哈佛大學公共衞生學院教授、美國環保局環境粒子健康影響中心首席研究員德默克里圖表示，當前人類平均每周透過飲食或呼吸被污染空氣，會攝入約5克的微塑膠，「值得關注的是，微塑膠可能進入細胞並干擾細胞核，不排除造成DNA損傷，還可能干擾人體消化吸收重要營養物質。」