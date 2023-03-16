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惡意投毒？歇斯底里？ 伊朗女學生集體中毒謎難解

轉角24小時
伊朗近期發生上千名女學生在學校中毒事件，隨著中毒的女學生越來越多，伊朗社會譴責聲浪愈發強烈；圖為中毒後送醫的女學生。 （路透）
伊朗近期發生上千名女學生在學校中毒事件，隨著中毒的女學生越來越多，伊朗社會譴責聲浪愈發強烈；圖為中毒後送醫的女學生。 （路透）

伊朗近期發生上千名女學生在學校中毒事件，女學生們聲稱在問到怪異味道後，隨即出現惡心、昏眩、四肢短暫癱瘓以及疲倦等症狀。

隨著全國31省中，有25省、至少52間以女校陸續中毒，伊朗社會譴責聲浪愈發強烈，要求官方徹查。在調查進行之際，各方也試圖釐清根本原因，究竟是有極端宗教組織為了阻止女學生上學而投毒，抑或這是在女學生群體中爆發的「集體歇斯底里」症？

近期事件並非伊朗第一起中毒案。在2022年11月30日，就發生過一起女學生中毒案例，當時伊朗中北部城市庫姆（Qom）的18位女學生表示，因吸入神祕難聞氣味、出現呼吸困難與呈現四肢麻痺的狀態而送院治療。

腐爛氣味 導致頭暈

弔詭的是，庫姆事件之後，「女學生中毒事件」開始蔓延，且數量及遍布區域也開始擴大，推估至少有上千名女學生中毒。

伊朗女學生中毒事件影片、圖像近期流傳社群媒體，BBC查核驗證過其中部分影片內容，確實有救護車抵達女校門前，也有許多女學生被送院或躺在病床上接受治療。

根據部分中毒女學生的說法，有些人指出自己吸入像是魚或橘子腐爛的氣味，有些則聲稱在吸入毒氣前，她們看到了有未能證實的物品被投進學校。「就像腐爛水果的味道，但更強烈、刺鼻，」一名在首都德黑蘭附近上學的女學生告訴BBC，自己當時聞到了這股奇怪的味道，回家後開始感到頭暈、喘不過氣；接著在第二天，很多同學包括一名老師都生病了，但幸運的是，絕大多數不舒服的症狀在24小時內就會退散。

除了釐清氣體成分之外，外界也在猜測中毒的背後原因，有沒有可能是「人為投毒」？對此，伊朗副衛生部長和一些政治人物就認為有人故意投毒，背後的動機是要阻止女學生受教育，因而將矛頭指向極端宗教組織——例如阿富汗的神學士(Taliban，另譯塔利班) ——但這說法並沒任何直接證據。

官方淡化 民眾抗議

儘管外界難以在封鎖的伊朗環境中——在壓抑的社會氛圍之下，女學生、家長們和醫護人員都避忌出面表態——即時查證這些事件的時間和地點，但可以確知的是：中毒事件並非近期突然發生，而且已在伊朗國內造成民眾強烈不滿與抗議。然而至今，官方在事隔多月後依然無法釐清箇中原因，甚至試圖淡化事件的嚴重性、聲稱這是「女學生焦慮的症狀」，這種敷衍的說法，也讓家長和女學生的心中被恐懼和憤怒所籠罩，尤其，家長們也猶豫還該不該繼續送女兒上學？

伊朗家長日前包圍教育部，抗議女學生連環中毒案件。（取材自推特）
伊朗家長日前包圍教育部，抗議女學生連環中毒案件。（取材自推特）

但女學生們口中所說的「難聞、腐爛水果味道」源頭究竟是什麼？是不是有毒氣體？

對此，化學武器專家卡賽塔（Dan Kaszeta）在其Twitter上解釋要釐清氣體成分的調查難度。首先，他指出如果一個物質對人體有害，那麼該物質通常會與所處的自然環境如陽光、水分和氧氣等相互作用反應，然而這一些物質通常在短時間內就會揮發和消散，因此收集的難度很高。

想找證據 難度很高

卡賽塔認為女學生們目前所描述的各種腐爛氣味，還難以確定是哪一種特定的化學危害物質，無法成為釐清真相的關鍵證據。

但生物學證據如血液和尿液或許可提供一絲線索？卡賽塔表示，生物學證據依靠徵象（signs）與症狀（symptoms），前者是醫生能客觀觀察到的資訊，後者是病人主觀感受，因此他認為就伊朗女學生中毒事件，不論是有關徵象或症狀的報告都不夠清楚。而儘管女學生們確實描述自己出現頭暈、惡心、呼吸急促等症狀，但卡賽塔也指出，能夠讓病患產生相關症狀的物質涉及數十萬種化合物，因此要從中找到「罪魁禍首」，更是不易。

反駁的說法指出，儘管保守的伊朗男女有別，但情況不像阿富汗，伊朗過去並沒有發生過女學生被攻擊、或教育問題而出現嚴重攻擊事件。甚至，身為中東區域女性識字率最高的國家之一，伊朗女性在社會上亦是重要的勞動力，且多年來積極爭取女性權益。例如，在近來阿米尼死後爆發的全國示威中，女性紛紛摘掉被強制規定要戴上的頭巾、上街抗爭，高呼「獨裁者去死」的口號。

女性示威 政府懲罰？

或許，也正因為女性成為這場示威抗爭主力之一，一些伊朗維權人士也猜測：若人為投毒，可能與政府為懲罰女性示威者有關。一名伊朗人權觀察研究員告訴「紐約時報」：「這似乎是協同攻擊（指中毒事件），目的是為在女生和她們的家人間製造恐懼，因為這些女孩參與示威，並因此受到懲罰。」

伊朗近日頻傳學校中毒事件，有人被抬上女子學校外的救護車，準備送醫急救。（路透）
伊朗近日頻傳學校中毒事件，有人被抬上女子學校外的救護車，準備送醫急救。（路透）

另外，伊朗籍記者卡迪瓦爾（Jamileh Kadivar）提出另一可能原因：女學生群體之間爆發「集體歇斯底里」症（mass hysteria）。這又稱之為群體性心因性疾病，意指集體性的恐慌、錯覺和無病因疾病症狀，例如當一個人感到不適如頭暈、嘔吐等，其他人也會出現相似症狀，但症狀的傳染並非因為中毒，而是心理因素如焦慮所致。倫敦國王學院的精神科和流行病專家西蒙·韋斯利（Simon Wessely）也提出類似觀察，並歸納成兩點：第一、他認為此中毒事件少有男學生、成年人受影響，而主要發生在女學生身上；第二、女學生很快就復原了。

「在政府強力鎮壓抗議活動的背景之下，毫不意外地，伊朗學校會發生這種情況。」西蒙教授說道。這個說法的猜測，是源自於伊朗社會對於女性的高壓、阿米尼之死造成的恐懼與壓力，構成了集體歇斯底里的因素。

然而，以上種種說法都沒有直接證據，一切都需要經過詳細調查，才能得知最終結果。目前，隨著事件持續延燒，伊朗最高領袖哈梅尼也終於3月6日第一次出面表態，要求當局認真調查，並且形容這是不可饒恕的罪行，若證實是蓄意行動，當事者應該被判處死刑。

伊朗 阿富汗 教育

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