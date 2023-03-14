沒做白工… 西班牙25年家庭主婦告前夫 獲賠21萬

西班牙法院近期裁定一名男子必須向前妻支付20萬歐元(約21萬美元)的費用，當成她25年「無償做家事」的報酬；圖為示意圖。（Getty Images）

西班牙法院近期做出一項判決：一名男子必須向前妻支付20萬歐元（約21萬美元）的費用，作為後者25年「無償做家事」的報酬，而這筆金額的依據是以兩人婚姻期間的最低工資去做計算得出。

南華早報報導，這項裁決出現在西班牙安達盧西亞（Andalusia）南部地區一家法院中，該男子被勒令向前妻支付高達「20萬4624.86歐元」(約21.68萬美元)的費用，計算標準則是依2人婚姻期間的「年度最低工資」計算而來，並在文件中列出前妻在1995年6月到2020年12月間，每年應得收入的明細。

由於他們結婚前是使用「財產分割」制度，意即婚後財產各自獨立，雙方的收入皆為各自所有，因此若是其一方不允許另一方外出工作時，該方自然無法擁有私人財產，也無法取得2人婚姻存續期間所賺取的任何財富。而據裁定書指出，這名女子自從結婚以來全心投入在家中，相當於在家裡工作，負責照顧整個家和家人，以及所有相關事務。

據悉，這對夫婦育有2個女兒，而在財產分開制（雙方賺取的任何收入都是屬於自己的）的約束下，自結婚後便致力於照顧家庭的妻子便無法從婚姻關係中分得任何財產，她受訪時也提到「前夫不希望我外出賺錢，只讓我在他經營的健身 房裡工作」。

根據法律文件，除了一次性支付20多萬歐元的補償外，前夫還必須每月支付2名女兒的教育 津貼，其中一名女兒已超過18歲，另一名則未成年。對此，除了這名女子對於判決結果十分滿意，不少當地媒體也認為這項裁決可被譽為婦女權利的一大勝利，因為這是法院具體承認無償家務勞動的價值，預計未來將對類似案件產生重大影響。

這名女子表示：「他（前夫）讓我完全專注投入家務、照顧他和這間屋子，自從我承擔起做家務的角色，導致我在其他地方根本什麼做不了」，因此法院判決讓她「非常高興」，因為她「受之無愧」。