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噗… 日機器小萌寵NICOBO 會說夢話、放屁 預購秒殺

聯合新聞網
這款名叫「NICOBO」的機器人內建感應器，可感受到主人正在「愛的抱抱」。（視頻截圖）
這款名叫「NICOBO」的機器人內建感應器，可感受到主人正在「愛的抱抱」。（視頻截圖）

張著無辜大眼，搖擺移動的尾巴，穿著針織外衣的圓圓小寵物，竟然是新一代的寵物機器人？沒錯！這款名叫「NICOBO」的機器人，是由日本松下集團（Panasonic）打造的首款家用寵物機器人，也因可以陪伴主人過生活，日前展開預購火速秒殺，相當搶手，預計在今年5月16日登場。

為什麼機器人「NICOBO」才剛推出預購就被搶購一空？除了概念新穎外，這款機器人全天候支援「陪伴主人在家裡耍廢」的功能，雖然無法自行移動，只能原地旋轉、眨眼、搖尾巴，不過，「NICOBO」機器人內建觸控感應器，因此軟萌軟萌的它會知道主人正在對它「愛的抱抱」。

NICOBO全天候支援陪伴，可以用簡短日語表達，還會說夢話、日常放屁。（取材自N...
NICOBO全天候支援陪伴，可以用簡短日語表達，還會說夢話、日常放屁。（取材自NICOBO官網）

此外，「NICOBO」本身有麥克風，除了接受主人的對話語音，它也會發出像小孩子牙牙學語的療癒聲音，使用者還可以更新軟體連結手機，一機在手就能知道家中的小萌寵的全部狀況。

不用寵物溝通師，NICOBO本身就能用簡短的日語表達想法，在深夜裡陪伴你睡覺時還會說夢話、日常還會「噗！放屁」。說到這裡一定有人疑問，為什麼要有「放屁」這個功能？據聞是因為松下集團不想讓這款只是NICOBO冷冰冰的產物，幾經思考才把這些說夢話、放屁這些看似不完美的生物特性加入產品，讓機器人體現出生物才有的特性。

這款名叫「NICOBO」的機器人，擁有石灰色、貝殼粉、藏青色三種顏色。（取材自N...
這款名叫「NICOBO」的機器人，擁有石灰色、貝殼粉、藏青色三種顏色。（取材自NICOBO官網）

開發人員認為，這些簡單的互動反應可以讓人感受到放鬆、愉悅，在現代社會壓力下，反而能創造出一種新的幸福感。

這款「NICOBO」機器人共有石灰色、貝殼粉、藏青色3種顏色，顏色的中性與活潑感兼具，而售價方面目前已知為6萬500日元（約442美元），後續可透過軟體升級加強機器人功能，不過每月須多支付1100日元(約8.09美元)。

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