我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

砸2.7萬美元辦婚禮 賓客缺大半 88人受邀僅來40人 新娘氣哭了

聯合新聞網
美國一對新人砸大錢舉辦婚禮，結果88名賓客只來了40人。（取材自TikTok）
美國一對新人砸大錢舉辦婚禮，結果88名賓客只來了40人。（取材自TikTok）

結婚可說是人生大事，許多人都會花大錢舉辦婚禮宴客，希望可以留下快樂的回憶。不過，美國一對新人砸了2.7萬美元宴客，原本有88人答應出席，結果最後只來了不到40人，空盪盪的現場也讓新娘崩潰大哭，直呼：「為什麼沒出現？」

根據「每日郵報」報導，18歲跨性別者格雷（Gray Narvaez-Dragion）日前在TikTok平台上傳影片，從畫面中可以看見，婚禮現場有好幾張桌子都沒有人坐，因為超過一半的賓客都沒有赴約，導致預想中的熱鬧場面變得相當冷清，因此被迫縮短整場婚禮的進行時間，並將煙火送客、私人舞會及晚宴都取消。

婚禮結束後，格雷和丈夫更陷入經濟困境，「我被開除後，甚至無法負擔自己的食物，結果婚禮連一半的人都不到，我很沮喪」。然而，有網友質疑這件事的真實性，格雷也貼出一張婚禮邀請電子表格的截圖，上面顯示了所有收到回覆但沒有出席的賓客。

影片曝光後也吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這就是為什麼我不想辦盛大的婚禮」、「社群媒體上的朋友不是真正的朋友」、「我會寄信給每一個沒有出現的人」、「我很害怕這會發生在我身上」、「這些朋友不用聯絡了」、「把這些人從生活中刪掉」、「他們在妳最好的一天都不參加，未來妳需要幫助的時候一定也不會出現」。

也有網友分享類似經驗，「這就是我沒有舉辦婚禮的原因，這發生在我高中畢業派對上，我永遠不會忘記，再也不會舉辦大型活動了」、「我當時邀請了87個人，結果只有32人來了，這真是浪費錢，但我還是要和我一生所愛的人結婚」、「同樣的事情發生在我身上，我有一整張桌子專門為我的工作朋友準備，但沒有一個人出現」。

社群媒體 跨性別 TikTok

上一則

巴赫姆特激戰 烏克蘭：俄軍24小時內死傷500多人

下一則

揮別核災陰霾 福島浪江町打造「氫能城」

延伸閱讀

兩黨參議員提案封殺TikTok 白宮表態：歡迎且支持

兩黨參議員提案封殺TikTok 白宮表態：歡迎且支持
劍指TikTok 聯邦參議員將提案立法禁外國科技產品

劍指TikTok 聯邦參議員將提案立法禁外國科技產品
密州休倫湖底 尋獲百年沉船 當年船難僅2人倖存

密州休倫湖底 尋獲百年沉船 當年船難僅2人倖存
新人砸2.9萬辦婚禮 賓客答應後「逾半都沒來」

新人砸2.9萬辦婚禮 賓客答應後「逾半都沒來」

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06
俄軍9日發射飛彈空襲基輔後，烏克蘭緊急工作人員在現場救災。（路透）

俄81飛彈轟烏 6枚極音速透露1個訊息

2023-03-11 02:29

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜