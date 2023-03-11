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日「無效斑馬線」坑錢30年 警撤罰單、退還罰鍰

綜合報導
日本德島縣一處行人穿越道，過去30年始終未完成畫設程序，屬無效狀態。（取材自推特）
日本德島縣一處行人穿越道，過去30年始終未完成畫設程序，屬無效狀態。（取材自推特）

日本德島縣一處行人穿越道，日前被警方發現過去30年始終未完成畫設程序，屬無效狀態。警方除完成補畫設，也將主動撤銷罰單並退還約30萬日圓（約2207.5美元）罰鍰。

日本讀賣新聞報導，德島縣警方3月2日表示縣內美馬市知名觀光景點「卯建街道」附近一處行人穿越道，因無法確認是否完成畫設手續，過去30年來不能被當成行人穿越道，警方將主動撤銷過去5年在此處遭開罰的32人罰單，並退還總額約30萬日圓罰鍰。

這處行人穿越道位於美馬市脇町一處交叉路口，路口未設置紅綠燈號誌。

美馬警察署警日前在這處路口舉發交通違規，要確認彙整交通規定的相關資料時，才驚覺現場4個方向共有3條行人穿越道，但資料內只記載2條。

德島縣警方後來進行調查，確認南側及東側的行人穿越道確有完成必要畫設程序，唯獨找不到北側行人穿越道的相關資料。

警方研判，北側行人穿越道可能是1992年5月時為附近橋梁工程而畫設，此處距「卯建街道」很近，許多觀光客及居民往來通行。

日本警方留存交通違規罰單期間為5年，32名駕駛人過去5年內行經這處行人穿越道時，因未禮讓行人遭罰；如今確認這條行人穿越道「無效」，所以撤銷32名駕駛人罰單，並退還每人6000到9000日圓不等的罰鍰。

挨罰駕駛人如因此被取消「金色駕照」持有資格，相關單位也將讓駕駛人更換駕照。日本有一種發給過去5年內無違規記點優良駕駛人的駕照，因有效期限文字底色為長條狀金色，所以一般被稱為「金色駕照」。

至於這處無效30年的北側行人穿越道，已在德島縣公安委員會3月2日裁決後完成畫設手續。德島縣警方將針對轄內行人穿越道總體檢，並對過去在此處被取締的駕駛人致歉。

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