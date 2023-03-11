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穿戴科技進步 英國學者：人有翅膀不是夢

聯合新聞網
專家設計出第六隻手指，未來能用該技術讓人「長」出翅膀、觸手。（視頻截圖）
專家設計出第六隻手指，未來能用該技術讓人「長」出翅膀、觸手。（視頻截圖）

人類也能有翅膀嗎？近期專家推測，由於科技不斷進步，人類未來可能會有翅膀、觸手，甚至還有第6隻手指。

據每日郵報（Daily Mail）報導，近年來倫敦大學學院研究人員設計出一種穿戴裝置，這種穿戴裝置能夠讓穿戴者多出一隻手指。穿戴者藉由腳下的壓力感應器控制這隻手指，戴上後原本需要兩隻手才能做的事，都變成只需要一隻手就能做到，就連打開飲料、剝香蕉皮都只需要一隻手。

研究找來20位受試者，接受長達5天的訓練來習慣這隻手指。受試者很快就習慣了這隻手指的存在，即使要同時分心多工或被蒙上雙眼，也能順利用這隻手指完成一些動作。

該研究指出，每當用手時，大腦中的神經迴路就會改變。人腦能夠適應多出來的手指，不過這隻額外的手指會改變人腦與手指控制的關係。劍橋大學認知神經科學教授馬金（Tamar Makin）表示，人類適應多肢的能力十分驚人，因此未來若是人體多出翅膀和觸手也不無可能。

馬金指出，要設計這種穿戴裝置還需要克服一些問題，像是穿戴的舒適度、重量不能太重，不能隨時插電等等。不過現在的技術已經日漸成熟，因此「長出翅膀」是指日可待的事情。

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