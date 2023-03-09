終生免稅 匈牙利催生祭大招 救得了超低生育率？

匈牙利政府挽救超低生育率，今年推出更積極的生育獎勵政策。圖為布達佩斯家長參與新生兒游泳課程。（路透）

「很少國家能像匈牙利一樣，如此大力地推行生育政策？」匈牙利右翼總理奧班（Viktor Orban）今年祭出鼓勵生育政策，宣布從2023年開始，30歲以下的已生育女性，將可以終生豁免個人所得稅。

★花GDP5% 搶救超低生育率

此政策是奧班繼2019年後，再次頒布的優惠政策，為的是透過各種優惠、貸款與津貼等，大大提升匈牙利低迷的生育率。然而，奧班的家庭擴張計畫是否真的有效？以及，在全球普遍瀰漫著對低生育率與少子化的焦慮時，各個學者與專家的看法又是什麼？

匈牙利總理奧班（左）近期宣布生育獎勵政策，希望能提升匈牙利低迷的生育率。（取材自臉書）

奧班在2010年上任之際，匈牙利已經是歐洲生育率最低的國家之一。當時的生育率狀況，歐洲一名女性平均生育1.58個孩子，但匈牙利的僅有1.2（一般而言，保持人口數穩定的最低生育率需維持在2.1）。於是，將低生育率視為「國安危機」的奧班便在2019年推行家庭擴張政策，頒布優惠措施，包括已生育四個小孩的女性可以終生豁免個人所得稅；新婚夫妻可以貸款1000福林（約2.8萬美元），若夫妻在規定時間內生育兩到三個孩子，將可以部分或完全抵銷貸款；另外，代為托育孫子的祖父母，每個月也可以領取津貼等等。

那麼，幾年後，奧班的優惠措施是否有成效？對此，美國威爾遜國際學者中心的研究員、人口研究專家詹妮佛．舒巴（Jennifer Sciubba）指出，奧班的政策耗費高額成本卻僅將生育率從1.2提升到1.5，她這樣形容：「匈牙利就是一個成功將超低生育率，提高到低生育率的例子。如何做到？透過花費其國內生產總值（GDP）的5%。」

奧班花費在生育政策上的金額（5%的GDP）是其軍隊開支的3倍，這也是為什麼紐約時報這麼形容：「很少國家能像匈牙利一樣，如此大力低推行生育政策。…這是一個有限的進步，而且成本不菲。」不過，在大力推動生育政策的背後，反映的即是這一位右翼總理過去如何以民族主義為中心，大打反移民 、反全球化的旗幟。

匈牙利總理奧班認為開放移民，將會改變匈牙利傳統的基督教文化。圖為勒斯凱（Roszke）移民收集點鐵路上的移民兒童。 （路透）

★反移民 只要匈牙利之子

奧班上台後，其右翼、保守作風讓他成為歐洲國家裡最反移民的領導人，更有「歐洲川普」之稱。歐洲在2015年發生難民潮，當時匈牙利便在南部邊境建造圍牆、阻擋難民湧入。奧班當時表示，歐洲國家過去總認為吸引海外移民就能解決人口老化、及人口數減少的問題，但他指出，來自穆斯林國家的移民難以融入歐洲的基督教文化，甚至還會「改變歐洲傳統基督教國家的人面貌和文化認同」、且最終基督徒就會被取代，成為「少數群體」。

「在歐洲出生的孩子越來越少了。對西方來說，答案是移民，每缺少一個孩子，就應該接納一個移民兒童，這樣人口數量就不會減少。但我們匈牙利人有不同想法，我們不僅需要數字，我們想要匈牙利孩子。接受移民對我們來說，就是投降。」奧班在其2019年的國情咨文如此說道。

事實上，在奧班積極推行家庭與生育政策下，確實讓原本就有生育計畫的家庭因此受惠，但這樣以「傳統家庭價值觀」（即由一個丈夫與一個妻子組成的異性戀家庭）為基礎的政策卻未必適用，或甚至排除了未婚夫婦、單身女性與同志家庭。

此外，在大力鼓吹生育的同時，奧班政府也同步收緊了墮胎 權益。匈牙利在1953年使墮胎合法化、規定女性在12周內都可以合法墮胎，但法令在2022年9月規定，醫護人員在女性決定墮胎之前，必須先讓她們聽聽胎兒的心跳聲，才能確認是否決定要墮胎。

全球各國普遍都面臨低生育率的問題，近年來各國政府想盡辦法推出各種因應政策。（美聯社）

★增人口 全球推各種優惠

不僅是匈牙利，全球各國普遍都面臨低生育率、少子化、人口老化與人口數減少的問題，近年來各國政府也想盡辦法推出各種優惠措施因應。人口研究專家舒巴（Jennifer Sciubba）對此提出了幾個解決方法：增加或開放移民、提高退休年齡或增加國內的勞動人口。然而舒巴表示，這些方法在一些國家可能將受到非常大的社會反彈。

例如，法國政府今年為了「拯救嚴重虧損的退休基金」，宣布將將法定退休年齡從目前的62歲提高至64歲，且必須扣繳達到43個勞動年度才能領取全額月退金。年金改革激怒了法國全國各地民眾，讓超過200萬人上街示威、加入罷工行列。舒巴表示，法國的案例可證明大多民眾不會支持提高退休年齡的政策。

舒巴認為，目前最可行的應對方法仍然是提高生育率，她也相信良好的政策制度可以自然提升生育率。例如在芬蘭，雖然當地稅收很高，但政府福利 與配套措施完整，女性在懷孕開始就可以申請許多福利；此外，從2021年秋天開始，新手爸媽也都可以開始享有七個月的帶薪產假。舒巴建議富裕國家以芬蘭當局作為借鏡，以強化育兒福利制度增加國民願意養兒育女的意願。

匈牙利的育兒課程。（路透）

此外，增加育兒福利政策永久性也有望控制下降的生育率。以法國為例，雖然法國生育率近年有下降趨勢，但法國仍然是歐盟國家中生育率最高的國家（1.96）、高於歐洲平均值1.58，專家認為，這是因為法國持續性地的實施補助政策。

再者，整體的政策設計與社會氛圍也必須確保女性生育後能重返工作崗位。波蘭華沙結構研究所（Institute for Structural Research）副所長Iga Magda表示，波蘭超過50%的年輕女性接受過大學教育、她們都希望能工作，也期待自己能在職場上好好發揮才能。Iga Magda認為，唯一增加她們生育意願的方法，就是確保她們在生育後能重回工作崗位、且未來在工作及家庭方面能夠良好地結合。這不只攸關女性的能力或條件，而是需要家庭同步合作、社會福利政策共同配合。

聯合國人口司司長威爾莫斯（John Wilmoth）認為，很多人對生育率下降、人口減少的評估過於悲觀和誇大。以日本為例，該國從1970年代就開始應對人口縮減的問題，但經過數十年，日本仍然是世界上最大的經濟體之一，也沒有因此而陷入「死亡漩渦」。

威爾莫斯也提到，就世界總體來看，接收更多移民仍可能成為已開發國家提高人口的一個選擇，即使歷史上證明他們並不依賴移民、也不需要移民；此外，用務實以及非強制的政策鼓勵夫妻在發展事業同時生育孩子、以及讓60、70歲的中高齡人口能在繼續工作、並同時兼顧健康，這些都是應對現代人口問題的關鍵。