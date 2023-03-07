崩潰… 英女嗜睡症上身 曾4天不醒 話講一半就睡著

喬安娜患有特發性嗜睡症，連遛狗都得抓緊時間，這讓她十分困擾。（取材自推特）

英國 一名女子自稱自己是「真人版睡美人」，因為她罹患罕見疾病，每天要睡22小時，最長還曾睡過4天都沒有醒來。

據「鏡報」（Mirror）報導，38歲女子喬安娜（Joanna Cox）患有一種叫做特發性嗜睡症（idiopathic hypersomnia）的罕見疾病。患有嗜睡症的患者會有日間過度嗜睡的症狀，甚至可能在吃飯或講話到一半時突然睡著。嗜睡症患者不論是晚上或白天的睡眠時間通常都特別長，睡著後常會爬不起來，導致精神恍惚、說話思考緩慢、食慾降低、記憶力變差和出現幻覺等症狀。

剛開始喬安娜發現自己在各種不尋常的地方睡著，有次她在去夜店玩時睡著，還有一次開車開到一半睡著。喬安娜表示，某次她跟兩個女兒要去西班牙度假，但她在飛機上睡著，讓整個假期泡湯。

喬安娜說自己要很努力才能保持清醒，清醒時常會出現奇怪的幻覺，像是數百隻蜘蛛在床上爬行等等。由於睡眠時間過長，她要抓緊時間進食才能確保自己有攝取足夠營養。之前她曾有過一次睡了四天都沒有起來，最後就因血糖 過低送醫。

喬安娜表示，這種罕見疾病完全打亂她的生活，她沒有辦法好好工作，不能開車也沒辦法為未來安排任何計畫，就連遛狗都要抓緊清醒時間。她睡醒時常搞不清楚當天的日期，也不知道自己睡了多久。

她從2017年確診特發性嗜睡症後，做過心理評估和耳鼻喉科檢查，也到睡眠中心做進一步的追蹤，但病情仍沒有改善。喬安娜說，她在2019年被迫辭掉工作，而且從2017年後就沒有跟任何人交往過，真的很希望能夠改善病情，過上正常生活。