我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

壽司之亂 日知名迴轉餐廳用AI監控轉盤防惡搞

中央社
日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI）攝影系統」，未來將使用在各分店。(Getty Images)
日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI）攝影系統」，未來將使用在各分店。(Getty Images)

日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」為因應各大餐飲店接連發生的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）受害案例，開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI攝影系統」。

日本朝日新聞報導，這套新的AI系統能偵測到把取下的壽司盤再放回轉盤上等不自然動作。經營藏壽司的業者在大阪市中央區的道頓堀分店等處，向媒體公開這套新系統。

藏壽司2021年底前已在全日本所有分店轉盤上方設置AI攝影機，讓業者透過影像自動計算各桌顧客共取用多少盤壽司。

由於網路上今年1月再度流傳4年前男性顧客把拿取的壽司盤再放回轉盤上的影片，讓藏壽司決定增加現有AI系統功能。

業者表示，只要這套系統偵測到壽司盤抗菌上蓋出現可疑開闔時，位於埼玉及大阪的兩處總部就會響鈴。這兩處總部平時安排6到7人專責因應。

在總部監控螢幕上，可以顯示偵測到異常的分店、桌號及壽司盤編號。負責人員會配合該分店攝影機影像進行狀況確認，並以電話聯繫該分店負責人。

該分店工作人員可以立即將偵測到異常的壽司盤撤下，並詢問該桌客人進行確認。

日本各大餐飲店近期相繼發生因顧客惡搞的案例，讓各家業者紛紛提出食安對策。例如拉麵店「一蘭」就不再提供茶杯自取、連鎖中華料理店「餃子的王將」改由店員提供醬料、連鎖咖哩店「CoCo壹番屋」多數分店已不再於桌上擺放醃菜及醬料等。

連鎖迴轉壽司店「壽司郎」目前只提供顧客所點餐點，過去在轉盤上可以看到五顏六色食材的景像已不復見。對於做出迷惑行為的消費者，原則上將從刑事及民事追究責任。

日本 AI 攝影

上一則

恐怖之鯊 魚胃疑見阿國失蹤男遺骸 家人靠刺青認屍

下一則

崩潰… 英女嗜睡症上身 曾4天不醒 話講一半就睡著

延伸閱讀

拿酒精狂噴壽司 日本少年遭網友肉搜

拿酒精狂噴壽司 日本少年遭網友肉搜
科技巨擘裁員風颳不停 日本谷歌推優離優退方案

科技巨擘裁員風颳不停 日本谷歌推優離優退方案
防「壽司恐攻」日本餐廳出招 AI監控轉盤上可疑動作

防「壽司恐攻」日本餐廳出招 AI監控轉盤上可疑動作
桃園神社拜日本神 學者：拜別的民族不倫不類

桃園神社拜日本神 學者：拜別的民族不倫不類

熱門新聞

英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22
一名台灣男子和友人赴柬埔寨在金邊狂歡，一群人喝掉10瓶洋酒後各自回家，隔天早上該名男子被發現死於公寓。圖為柬埔寨首都金邊鑽石島附近建築群。（中新社）

他與友人在柬埔寨喝了10瓶威士忌 次日就暴斃

2023-03-02 09:53

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走