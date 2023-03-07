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恐怖之鯊 魚胃疑見阿國失蹤男遺骸 家人靠刺青認屍

中央社
在阿根廷南部失蹤的32歲男子巴利亞。（取材自臉書）
在阿根廷南部失蹤的32歲男子巴利亞。（取材自臉書）

阿根廷漁民近日捕到翅鯊，在鯊體內發現人類遺骸，疑似屬於阿根廷南部失蹤的32歲男子巴利亞（Diego Barria）。

美聯社報導，負責搜索的執法官員米亞楚茲（Daniela Millatruz）告訴當地媒體，巴利亞的家人透過遺骸上可見的刺青來認屍。巴利亞有3個孩子，他生前最後一次被人看見，是在丘布特省（Chubut）南部海岸附近，當時他正騎越野車。

有人在紅岩區（Rocas Coloradas）附近的沙灘上發現他已受損的越野車，但不見巴利亞蹤影，相關單位隨即展開密集搜索。

米亞楚茲說，有兩名漁夫向海岸防衛隊通報，他們在發現越野車地點附近捕到3條翅鯊，「清洗魚身時，發現其中一條魚體內有人類遺骸」。官員正持續調查巴利亞最後的遭遇。

米亞楚茲說：「我們推測巴利亞出了意外，正調查是否與車子有關。」

科莫多洛里瓦達維亞市（Comodoro Rivadavia）警察局長安薩爾多（Cristian Ansaldo）說，在翅鯊體內發現的遺骸也將接受去氧核醣核酸（DNA）檢查，以便確認死者確為巴利亞。他還說，吞下遺骸的翅鯊長約1.5公尺(約4.92英尺)。

安薩爾多透露，調查人員認為最有可能發生的狀況是，巴利亞「出了意外，被拖走」，他失蹤的那個周末，當地曾有強烈漲潮。

巴利亞的女友布魯格（Virginia Brugger）在臉書（Facebook）上寫道：「我心隨你而去！我永遠愛你。」

警察 臉書 DNA

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