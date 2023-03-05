頭耳眼鼻尾都可動… 印度廟宇首創機器象敬拜

機器大象Irinjadapilly Raman的頭、眼睛、嘴巴、耳朵和尾巴都會動。（取材自推特）

響應減少動物虐待行為，印度 南部克勒拉省（Kerala）一座印度教廟宇在印度善待動物組織（PETA India）的支持下，啟用機器象進行宗教儀式，獲得許多民眾支持。

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身高10.5英尺、重800公斤的機器象「拉曼」（Irinjadapilly Raman），日前在克勒拉省特里蘇爾縣（Thrissur）的黑天廟，代替真象執行宗教儀式。

「拉曼」可以承載四人，頭、耳、眼、鼻和尾都可活動，據信這是印度首次以機器象完成宗教儀式。

在克勒拉省，大象常被用於載廟方人員和神像遊街，或是在廟裏進行敬拜儀式，牠們會被指示在神像前的地毯跪下，然後由廟方人員在額頭畫上吉祥符號及披上彩衣，儀式通常伴隨著震耳欲聾的鼓聲。

這頭機器象是由印度善待動物組織和影星德魯沃杜（Parvathy Thiruvothu）共同捐贈。黑天廟為響應善待動物的呼籲，同意以後在宗教節慶都以機器象進行相關儀式。

印度善待動物組織說，動物在訓練過程多會受到虐打或懲處，如今人們透過科學研究，已經得知動物的感受，現在正是停止虐待行為的時刻。

大象被人類囚養後行為會出現異常，採取激烈動作試圖掙脫束縛，甚至發狂攻擊人類及其他動物。資料顯示，過去15年間，克勒拉省已傳出多起被囚養的大象襲擊事件，計526人因而死亡。

以克勒拉省最常被用於宗教儀式的大象拉瑪昌卓（chikkattukavu Ramachandran）為例，牠已被囚養40年，這段期間殺害十人和另三隻大象。

印度善待動物組織希望有更多廟宇響應呼籲，改用機器動物進行宗教儀式，讓動物可以回歸棲息地，重啟自然生活。