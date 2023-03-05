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英國番茄缺貨貴4倍 各地義式餐廳改賣「白披薩」

編譯田思怡
英國蔬菜大缺貨，超市開始對萵苣、椒類、番茄和黃瓜採取限量銷售。圖為倫敦一家Tesco超市的番茄被搶購一空。(歐新社)
英國蔬菜大缺貨，超市開始對萵苣、椒類、番茄和黃瓜採取限量銷售。圖為倫敦一家Tesco超市的番茄被搶購一空。(歐新社)

英國蔬菜大缺貨，超市開始對萵苣、椒類、番茄和黃瓜採取限量銷售。英國各地義式餐廳不得不節省用量，用白醬取代番茄醬，供應沒有番茄醬的「白披薩」。為此，英國環境食品與鄉村事務大臣科菲（Therese Coffey）鼓勵民眾用蕪菁(大頭菜)做沙拉，取代這些蔬菜。

科菲的建議果然奏效，民眾搶購大頭菜，一些超市的大頭菜上周末銷售一空。社群媒體用戶立刻分享超市空貨架的照片，包括大頭菜的空貨架。

英國每日鏡報報導，保守派政府「栽在大頭菜的熱鍋裡」(坐立難安)，每日電訊報發表「沙拉缺貨求生守則」。

此外，英國人也得準備吃沒有番茄醬的「白披薩」。英國各地的義大利餐廳必須限量供應番茄料理、漲價，甚至不再供應使用番茄醬汁的披薩和白醬義大利麵。

過去一年，英國番茄價格漲了四倍，從一盒5英鎊(約6美元)漲到20英鎊。罐頭番茄也漲了一倍，從15英鎊漲到30英鎊。義式沙拉的必要食材結球萵苣，價格也從每箱7英鎊左右漲到22英鎊。

英國政府將問題歸咎於南歐和北非天氣惡劣；此外，高昂電價也影響到英國和荷蘭的溫室農產品供應。

英國義大利廚師聯盟主席奧利維里（Enzo Oliveri）說，在成本上漲和英國脫離歐洲聯盟之後，義式餐廳正處於「非常艱困」的時刻，有些可能會倒閉。他說：「前景仍然黯淡。」

奧利維里說，聯盟成員通常從義大利、西班牙或摩洛哥進口番茄，「但由於到處都缺貨，不管哪裡都買不到番茄」。

英國政府表示，相關部會首長很快會召開產業會議，與超市業者討論如何恢復正常供貨。

英國 義大利 蔬菜

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