我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

刻畫兩段情…孟克「在海灘起舞」拍賣 估值2500萬

記者陳宛茜
倫敦蘇富比宣布經拍賣孟克畫作「在海灘起舞」，畫中藏著孟克兩段刻骨銘心的愛情故事。估價1500萬至2500萬美元。（圖：蘇富比提供）
倫敦蘇富比宣布經拍賣孟克畫作「在海灘起舞」，畫中藏著孟克兩段刻骨銘心的愛情故事。估價1500萬至2500萬美元。（圖：蘇富比提供）

以畫作「吶喊」震撼世界的孟克（Edvard Munch），是挪威代表畫家。倫敦蘇富比日前舉行的現當代藝術晚拍，將拍賣孟克畫作「在海灘起舞」，估價1500萬至2500萬美元。此畫刻畫他兩段刻骨銘心的愛情故事。此畫曾高掛於前衛的柏林劇院以及豪華郵輪宴會廳的牆上，為躲避納粹掠奪，一度被藏於挪威森林深處的穀倉。

孟克童年被疾病、喪親之痛以及對遺傳家族精神疾病的恐懼所籠罩，長年在畫布上與心魔搏鬥，對抗生死流轉所帶來的無盡折磨。他因此擁有獨一無二的藝術視角，創作出深刻洞察人類心靈的藝術作品。

1906年，孟克遇上人生的轉折點，獲委託進行創作。作品便是「萊因哈特橫飾壁畫」系列（The Reinhardt Frieze），這套組畫一共由12幅主要畫作組成，當時懸掛於由馬克斯．萊因哈特管理的劇院的牆上，這間位於柏林的劇院風格前衛，而畫作也以全景環繞的裝置方式成為同類型作品中的首例，在劇場表演與視覺藝術之間打開畫時代的連結。

「在海灘起舞」尺幅達四公尺多寬，是這個橫飾壁畫系列的代表作。畫作探索孟克眾多主要母題，前景中是兩位他曾經深愛的女子，而這兩段戀情都換來了心碎的結局。萊因哈特系列的其他畫作皆由德國各大博物館收藏，只有這幅「在海灘起舞」仍屬私人收藏。

「在海灘起舞」經歷了第二次世界大戰前夕和漫長的戰爭歲月，最後一次現身市場已經是89年前，當時托馬斯．奧爾森在挪威的一場拍賣會上投得本作。奧爾森是孟克迷，收藏累積了約30件孟克的作品，數量之多堪稱無人能及，當中更包括大名鼎鼎的「吶喊」四個版本之一。「在海灘起舞」之後輾轉由柯特．格拉塞收藏，他是柏林1930年代的文化界大腕，因被迫逃離柏林而在兩方家族協議下轉讓畫作。

拍賣 納粹 華郵

上一則

頭耳眼鼻尾都可動… 印度廟宇首創機器象敬拜

下一則

菲律賓省長遭闖入寓所開槍喪命 6槍手在逃

延伸閱讀

挪威廉價航空 6月起由大華府直飛倫敦

挪威廉價航空 6月起由大華府直飛倫敦
挪威廉價航空新航線 今夏起大華府直飛倫敦

挪威廉價航空新航線 今夏起大華府直飛倫敦
抗議風電機侵犯原民 瑞典環保少女堵住挪威能源部

抗議風電機侵犯原民 瑞典環保少女堵住挪威能源部
「吶喊」震撼世界 孟克「在海灘起舞」藏2段情估2500萬

「吶喊」震撼世界 孟克「在海灘起舞」藏2段情估2500萬

熱門新聞

英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛