刻畫兩段情…孟克「在海灘起舞」拍賣 估值2500萬

倫敦蘇富比宣布經拍賣孟克畫作「在海灘起舞」，畫中藏著孟克兩段刻骨銘心的愛情故事。估價1500萬至2500萬美元。（圖：蘇富比提供）

以畫作「吶喊」震撼世界的孟克（Edvard Munch），是挪威代表畫家。倫敦蘇富比日前舉行的現當代藝術晚拍，將拍賣 孟克畫作「在海灘起舞」，估價1500萬至2500萬美元。此畫刻畫他兩段刻骨銘心的愛情故事。此畫曾高掛於前衛的柏林劇院以及豪華郵 輪宴會廳的牆上，為躲避納粹 掠奪，一度被藏於挪威森林深處的穀倉。

孟克童年被疾病、喪親之痛以及對遺傳家族精神疾病的恐懼所籠罩，長年在畫布上與心魔搏鬥，對抗生死流轉所帶來的無盡折磨。他因此擁有獨一無二的藝術視角，創作出深刻洞察人類心靈的藝術作品。

1906年，孟克遇上人生的轉折點，獲委託進行創作。作品便是「萊因哈特橫飾壁畫」系列（The Reinhardt Frieze），這套組畫一共由12幅主要畫作組成，當時懸掛於由馬克斯．萊因哈特管理的劇院的牆上，這間位於柏林的劇院風格前衛，而畫作也以全景環繞的裝置方式成為同類型作品中的首例，在劇場表演與視覺藝術之間打開畫時代的連結。

「在海灘起舞」尺幅達四公尺多寬，是這個橫飾壁畫系列的代表作。畫作探索孟克眾多主要母題，前景中是兩位他曾經深愛的女子，而這兩段戀情都換來了心碎的結局。萊因哈特系列的其他畫作皆由德國各大博物館收藏，只有這幅「在海灘起舞」仍屬私人收藏。

「在海灘起舞」經歷了第二次世界大戰前夕和漫長的戰爭歲月，最後一次現身市場已經是89年前，當時托馬斯．奧爾森在挪威的一場拍賣會上投得本作。奧爾森是孟克迷，收藏累積了約30件孟克的作品，數量之多堪稱無人能及，當中更包括大名鼎鼎的「吶喊」四個版本之一。「在海灘起舞」之後輾轉由柯特．格拉塞收藏，他是柏林1930年代的文化界大腕，因被迫逃離柏林而在兩方家族協議下轉讓畫作。