我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

11歲才說話、18歲識字 37歲男成劍橋「最年輕非裔教授」

聯合新聞網
年僅37歲的傑森雖然曾被診斷出發展遲緩，卻仍進入劍橋任教，過程超級勵志。（取材自劍橋大學官網）
年僅37歲的傑森雖然曾被診斷出發展遲緩，卻仍進入劍橋任教，過程超級勵志。（取材自劍橋大學官網）

這位大學教授的經歷真的超勵志！劍橋大學一位新任教授，小時被診斷出患有自閉症與全面性發展遲緩，之後靠著母親不放棄的教導與自身努力，成功完成學業，還成為劍橋大學最年輕的非裔教授。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年37歲的傑森（Jason Arday）在11歲之前連說話都不會，還一直到18歲才學會寫字，原本還有人告訴他可能要住進病人專屬的輔助照護中心（assisted accommodation）。令人感動的是，傑森的媽媽並沒有放棄他，透過音樂來協助兒子發展語言能力。

影音來源：YouTube

一開始傑森在社區大學取得紡織及體育的中等教育普通證書（General Certificate of Secondary Education，GCSE），接著才又拿到英國的BTEC高級文憑。22歲那年，傑森開始思考是否要攻讀研究所，當時因傑森的大學導師鼓勵他，並告訴他「我相信你一定可以做到」，才讓傑森相信自己並下定決心。

傑森後來在利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）和倫敦布魯內爾大學（University London）獲得兩個碩士學位和一個教育研究博士學位。現在的傑森也在大專院校擔任體育老師，同時還一邊在進修社會學。

2021年，他受邀到格拉斯哥大學（University of Glasgow）教導社會學，現在又成為劍橋的教授。雖然曾經一度被診斷出有發展遲緩，現在他卻成了劍橋大學最年輕的非裔教授，更是全英國少數的非裔教授之一。

非裔 教育 英國

上一則

史上首位 澳洲在任總理參加雪梨同志遊行

下一則

凱特王妃手套一戴就是17年 勤儉形象再度獲讚

延伸閱讀

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
場邊人語／三月來瘋 開始起風

場邊人語／三月來瘋 開始起風
全美逾1/3億萬富翁 從哈佛、耶魯等8名校畢業

全美逾1/3億萬富翁 從哈佛、耶魯等8名校畢業
超級盃首見兄弟對決 凱爾西家出了2個大胃王

超級盃首見兄弟對決 凱爾西家出了2個大胃王

熱門新聞

敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠