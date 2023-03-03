我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

成人網紅自信嗆：不會被AI女優取代

聯合新聞網
蘿拉認為AI女優絕對不可能取代真人女優。（取材自Instagram）
蘿拉認為AI女優絕對不可能取代真人女優。（取材自Instagram）

現在的AI不只能夠聊天、回答問題，還能寫歌詞，不過近期有公司推出情色AI，舉手投足都充滿性感風情，也讓人好奇，是不是就連色情產業都會被AI取代。

據紐約郵報報導，近期暴紅的免費生成服務Midjourney只要輸入關鍵字以後，就可以生成絕美圖像，而該實驗室也推出了AI生成的AV女優，更有人在Discord上建立一個名為「Unstable Diffusion」的群組，要藉此訓練AI「創造出更好的色情內容」。

據報導指出，不少人擔心工作會被AI取代，而現在也有人擔心是不是成人網紅或AV女優也可能會被AI取代，因為AI能夠精確地計算出完美身形與吸引人的線條。

即便如此，不少OnlyFans的成人女星都認為自己不會輕易被AI取代。蘿拉（Laura Lux）就在受訪時表示，那些認為AI女優會破壞OnlyFans經濟的人根本就是不了解OnlyFans的運作模式才會這樣認為。

蘿拉說，比起AI生成的女優，她的粉絲更在乎人與人之間的關聯，也是因此才會選擇追蹤她。消費者喜歡的反而是不完美的內容，也因此才會有自媒體的產生。

她自信地說，粉絲之所以追蹤她，是因為他們想看的不是任何一個女人的裸體，而是「她」的裸體，因為他們在其他社群媒體上和蘿拉互動，跟她之間有連結。

蘿拉也提到，AI生成的女優私處，怎麼可能比在YouTube上追蹤的真人私處還有吸引力。無論AI多麼完美，都絕不可能取代真人。

AI 社群媒體 YouTube

上一則

流入街頭價值達1.5億 法國北部驚見「2.3噸古柯鹼被沖上岸」

下一則

英16歲殘疾女「胖死」 雙親過失殺人入獄

延伸閱讀

這款網紅能量飲料被瘋搶 空瓶借同學拍照都能收費

這款網紅能量飲料被瘋搶 空瓶借同學拍照都能收費
港名媛蔡天鳳遭碎屍 網紅閨密怒控前夫家「4罪狀」

港名媛蔡天鳳遭碎屍 網紅閨密怒控前夫家「4罪狀」
Midjourney生成AI女優？成人網紅自信嗆：不可能取代我

Midjourney生成AI女優？成人網紅自信嗆：不可能取代我
「她微博狂點讚」鮮肉男星宋威龍愛上網紅？雙方回應了

「她微博狂點讚」鮮肉男星宋威龍愛上網紅？雙方回應了

熱門新聞

敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
聯合國大會23日以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。(美聯社)

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

2023-02-23 18:06
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43
英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
一位抗議俄烏戰爭的民眾舉起「抵抗普亭 抵抗戰爭」的牌子。(美聯社)

烏克蘭總統顧問：中國押寶侵略者俄國 和平計畫不實際

2023-02-25 11:50

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選