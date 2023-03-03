我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

印度母子怕新冠宅家3年 夫報警破門救出

綜合報導
一名35歲婦女因擔心感染新冠病毒，而把自己和7歲兒子關在家裡3年。丈夫近日報警處理後才讓妻兒踏出家門。（視頻截圖）
一名35歲婦女因擔心感染新冠病毒，而把自己和7歲兒子關在家裡3年。丈夫近日報警處理後才讓妻兒踏出家門。（視頻截圖）

印度媒體報導，一名35歲婦女因擔心感染新冠病毒，而把自己和七歲兒子關在家裡三年，令丈夫十分擔心；最近終於在警方介入下，呼吸到外面的空氣。

「今日印度」新聞網報導，婦女和家人住在德里衛星城市古爾岡（Gurugram），她從2020年開始就因懼怕病毒，未曾帶兒子出門，甚至不允許包括丈夫在內的其他家人進門。

印度警方最近接獲丈夫投訴，日前聯同兒童福利小組人員，成功帶出這對母子，經過三年「閉關」，七歲的兒子如今也已經十歲。

剛開始，丈夫暫時借住在朋友家，希望妻子會想通開門，但最後仍不得不在自家附近租了一間套房棲身。這段時間，他每天只能與妻子和兒子視訊通話，但仍每個月匯錢給妻子，讓她能上網購買糧食及日常用品。

這名婦女要求送貨員把商品放在門口，等人走後才戴著口罩取貨，回家消毒。此外，為了不必叫人送瓦斯（桶），她也開始使用電磁爐煮菜。

根據新聞影片，警方進入時，家裡已堆滿垃圾。

丈夫和他的丈人幾乎每天打電話，告知疫情已經結束，現在出門已無危險，但她仍聽不進去，堅持要等兒子接種疫苗後才會出門。目前印度政府只准許12歲以上兒童接種新冠疫苗。

令社會福利人員憂心的是，雖然印度已開放實體上課多時，但這名婦女仍堅持只讓兒子以視訊方式上課，他也沒有跟母親以外的任何人有實際互動，恐對身心造成不良影響。

警方帶隊造訪這名婦女，但被她以自殺威脅逼退，次日重返破門，將兩人帶到醫院，進行體檢及心理治療。

報導說，丈夫對於妻、子終於再次走在陽光下，感到開心，也期待兩人心理治療結束後全家團圓。

印度 疫苗 福利

上一則

流入街頭價值達1.5億 法國北部驚見「2.3噸古柯鹼被沖上岸」

下一則

英16歲殘疾女「胖死」 雙親過失殺人入獄

延伸閱讀

桑默斯建議收緊對俄能源價格限制 沒收其國有資產

桑默斯建議收緊對俄能源價格限制 沒收其國有資產
影／南韓外交官大跳印度洗腦神曲 釣出莫迪本尊

影／南韓外交官大跳印度洗腦神曲 釣出莫迪本尊
德國總理訪印度 莫迪：願助調停俄烏戰爭

德國總理訪印度 莫迪：願助調停俄烏戰爭
G20財長會爆爭執 譴責俄侵烏? 中國拒簽字 公報難產

G20財長會爆爭執 譴責俄侵烏? 中國拒簽字 公報難產

熱門新聞

敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
聯合國大會23日以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。(美聯社)

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

2023-02-23 18:06
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43
英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
一位抗議俄烏戰爭的民眾舉起「抵抗普亭 抵抗戰爭」的牌子。(美聯社)

烏克蘭總統顧問：中國押寶侵略者俄國 和平計畫不實際

2023-02-25 11:50

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選