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奇 澳洲「下大魚」 議員驚喊：上帝的祝福

聯合新聞網
澳洲內陸拉賈馬努(Lajamanu)小鎮，出現天降活魚的奇景。(取材自推特)
澳洲內陸拉賈馬努(Lajamanu)小鎮，出現天降活魚的奇景。(取材自推特)

位在澳洲內陸的拉賈馬努（Lajamanu）小鎮，近日竟然下起一陣怪雨，許多條小魚跟雨水同時從天而降，落地後甚至活蹦亂跳，讓當地居民相當傻眼。

ABC NEWS報導，當地議員安德魯約翰遜日南卡（Andrew Johnson Japanangka）回憶道，當時他們看到一場風暴朝社區襲來，原以為只是下一場雨，「但雨才剛下，就看到魚也掉下來了」，其中有些亮片鱸魚（spangled perch）體型至少和兩根手指一樣大，且散落在鎮上的屋頂、水坑時依然活蹦亂跳；小孩們見狀，興奮地把魚撿到罐子裡，議員則難掩驚訝表示：「我認為這是上帝的祝福。」

然而這種奇景並非頭一次發生，該小鎮2010年也曾出現同樣狀況。氣象專家指出，這類事件可能是由強烈上升氣流引起，例如龍捲風會從河裡吸走水跟魚，並在數百公里之外傾瀉而下。

昆士蘭博物館（Queensland Museum）的魚類學家傑夫約翰遜（Jeff Johnson）則坦言，雖然這樣的天氣事件真實存在，但亮片鱸魚是一種相對較大的魚類，「無法被拉出水面、停留在空中太久」，很少看到像這次「下大魚」的情況。

澳洲 博物館 風暴

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