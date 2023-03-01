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噁 日本天皇去過的湯屋 被揭1年只換2次水

聯合新聞網
日本有100多年老字號的溫泉旅館「大丸別莊」，被爆出浴場一年只換水兩次。(取材自大丸別莊網站)
日本有100多年老字號的溫泉旅館「大丸別莊」，被爆出浴場一年只換水兩次。(取材自大丸別莊網站)

對喜歡泡湯的人來說，或許會在外出的時候尋找附設溫泉的飯店和旅館下榻，方便享受泡湯的樂趣。但最近一家老字號的日本溫泉旅館，卻傳出換水、消毒進行得不夠徹底，恐有衛生疑慮的問題。

根據日媒朝日新聞報導，創立於1865年，位於福岡縣筑紫野市的高級溫泉旅館「大丸別莊」，近來被發現附設的大浴場居然「每年才換水兩次」，其餘時間都開放客人泡湯，換水頻率比規定「至少一周一次」要低上許多；另外，平時消毒也沒有確實進行。

報導指出，福岡縣從去年的檢查報告中，發現大丸別莊大浴場水池的退伍軍人菌（Legionella）比標準值高了3700倍，這座過去連天皇都曾造訪過、頗為知名的老字號溫泉店家，顯然有了衛生上的疑慮。

不少日本網友就表示「髒死了」、「大丸別莊浴場真的太讓人失望了」、「被爆出來客人要大減了吧」、「還不如隨便找個近的溫泉泡」、「我就做溫泉的，這種清潔態度擺明瞧不起客人」、「感染生病了可是會有危險的」、「這種傳統的店家，往往經營者自己也沒有概念，然後又講究年資輩分，底下的人知道也不好說什麼」。

旅館 日本

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