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副機師心臟病發駕駛艙猝死 機長降落才驚覺：以為裝睡

編譯徐榆涵／綜合報導
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。

根據英國航空事故調查局（AAIB）報告，這起事件發生於去年6月，英格蘭一架私人飛機派珀（Piper）PA-28-161上的57歲副機師，在飛機升空後不久因心臟病發，突然腦袋後仰，攤在座椅上。

BBC報導，正機師回憶道，在起飛過程兩人正常交談，副機師還說「狀況不錯，飛機後方沒有東西」。但沒多久他的頭就往後仰，一開始以為對方在「假裝小睡」，轉彎時還頭靠到自己肩膀上，由於認為同事只是在跟他開玩笑，因此繼續飛行；直到降落在跑道上滑行，對方還是沒有反應，才意識到出大事並打電話求助。

英國民航局醫療部門審查結果顯示，該名副機師死於急性心臟驟停，該機構持續審查健康指南，但飛行途中因心臟病引發的意外很罕見，因此他們認為，雖然風險「永不可能降為0」，但目前的飛行員醫療評估是可接受的。

根據報導，該名擁有近9000小時飛行時數的副機師有高血壓病史，2002年以來持續服用相關藥物，但事發前四個月才通過健康檢查，據說當天早上看起來也精神狀態良好、沒有異常。

英國 心臟病 高血壓

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