末端明顯光滑…古羅馬16cm棒狀物 研究：是「性玩具」

CNN與衛報報導，一項最新發表的研究指該物體長16公分，原始尺寸或許還更大，可能被用作性工具、杵或民眾摸了求好運的雕像部位。（路透）

CNN與衛報報導，根據一項最新發表的研究，一個有著近2000年歷史的男性生殖器形狀木製物體可能是英國 的古羅馬人所使用的性工具。

根據報導，這個木製棒狀物於1992年在文德蘭達羅馬堡壘（Roman Fort of Vindolanda）的溝渠出土。當地位於英格蘭北方的諾森伯蘭郡（Northumberland），鄰近曾經標示著羅馬帝國西北邊疆的哈德良長城（Hadrian's Wall）。

根據《古物》（Antiquity）期刊近日刊登的一篇論文，研究人員最初登記這個物體時，其實把它當作了織補工具。之所以會發生誤認，原因在於此一文物當初是跟著數十件鞋子與服飾配件，還有其他小工具及工藝廢品一起出土。

據報導，研究人員已經把該文物重新解讀成沒有實體的男性生殖器模型（phallus），並指分析顯示末端明顯更加光滑，表明在一段時間內用於某種事情上。

根據報導轉述，這個雕刻物體長16公分，原始尺寸或許還更大，可能被用作性工具，不見得用於插入（penetration），更有可能是陰蒂刺激（clitoral stimulation）。如果不是被用作性工具，則有可能是勃起男性生殖器形狀的杵，或可能是雕像的一部分，讓民眾摸了求好運。

研究指出，如果這個文物是性工具的話，則不一定總是專門用作取樂的性玩具。但若確實是性玩具，就代表了羅馬時代「非小型化」（non-miniaturised）木製男性生殖器模型的唯一已知例子。