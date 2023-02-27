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末端明顯光滑…古羅馬16cm棒狀物 研究：是「性玩具」

編譯周辰陽
CNN與衛報報導，一項最新發表的研究指該物體長16公分，原始尺寸或許還更大，可能被用作性工具、杵或民眾摸了求好運的雕像部位。（路透）
CNN與衛報報導，一項最新發表的研究指該物體長16公分，原始尺寸或許還更大，可能被用作性工具、杵或民眾摸了求好運的雕像部位。（路透）

CNN與衛報報導，根據一項最新發表的研究，一個有著近2000年歷史的男性生殖器形狀木製物體可能是英國的古羅馬人所使用的性工具。

根據報導，這個木製棒狀物於1992年在文德蘭達羅馬堡壘（Roman Fort of Vindolanda）的溝渠出土。當地位於英格蘭北方的諾森伯蘭郡（Northumberland），鄰近曾經標示著羅馬帝國西北邊疆的哈德良長城（Hadrian's Wall）。

根據《古物》（Antiquity）期刊近日刊登的一篇論文，研究人員最初登記這個物體時，其實把它當作了織補工具。之所以會發生誤認，原因在於此一文物當初是跟著數十件鞋子與服飾配件，還有其他小工具及工藝廢品一起出土。

據報導，研究人員已經把該文物重新解讀成沒有實體的男性生殖器模型（phallus），並指分析顯示末端明顯更加光滑，表明在一段時間內用於某種事情上。

根據報導轉述，這個雕刻物體長16公分，原始尺寸或許還更大，可能被用作性工具，不見得用於插入（penetration），更有可能是陰蒂刺激（clitoral stimulation）。如果不是被用作性工具，則有可能是勃起男性生殖器形狀的杵，或可能是雕像的一部分，讓民眾摸了求好運。

研究指出，如果這個文物是性工具的話，則不一定總是專門用作取樂的性玩具。但若確實是性玩具，就代表了羅馬時代「非小型化」（non-miniaturised）木製男性生殖器模型的唯一已知例子。

論文共同作者、英國紐卡索大學（Newcastle University ）考古學高級講師柯林斯（Rob Collins）告訴CNN，「這很可能是性物體，如果是的話，就是羅馬世界的第一個例子」，也認為外界不應感到驚訝，「我們從羅馬藝術與羅馬文學知道他們使用了人造男性生殖器（dildos），它們存在，但我們還沒有找到任何考古學例證」。

CNN與衛報報導，根據一項最新發表的研究，這個有著近2000年歷史的男性生殖器形...
CNN與衛報報導，根據一項最新發表的研究，這個有著近2000年歷史的男性生殖器形狀木製物體可能是英國的古羅馬人所使用的性工具。（路透）

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