避免冒犯？審查？出版商重修「巧克力冒險工廠」惹眾怒

英國小說家、詩人兼編劇家達爾的出版商對他筆下的經典童書進行修改，將可能冒犯到人的用字修掉，引來批評人士的炮轟。（美聯社）

美聯社20日報導，英國小說 家、詩人兼編劇家達爾（Roald Dahl）的出版商對他筆下的經典童書進行修改，將《巧克力冒險工廠》與《小魔女瑪蒂達》等作品內可能冒犯到人的用字修掉，好讓現代讀者更容易接受這些書，卻也遭批評人士砲轟是審查內容。

英國每日電訊報率先披露企鵝藍燈書屋的子公司「Puffin Books」對達爾的著作做出了數百處修改，針對目前可購得新版書籍進行審查後發現，跟體重、心理健康、性別與種族相關的一些段落有所變動。

例如，在《巧克力冒險工廠》中，主角查理的貪吃對手格盧普（Augustus Gloop）原本是「胖到很大」（enormously fat），新版則只有「很大」。《女巫們》的超自然女士偽裝成可能是從事「頂尖科學家或經營企業」的普通女子，而不是原版的「超市收銀員或為男商人信件打字」。《超級狐狸先生》的可怕牽引機形容詞中，「黑色」一詞被拿掉，現在就只是「看上去凶暴、殘忍的怪物」。

掌管書籍權利的達爾故事公司（Roald Dahl Story Company）表示，他們跟Puffin Books合作審查文字，想要確保「今日所有的孩子持續享受達爾的精采故事與人物」。據報導，此次編修是由來自「包容意識」組織（Inclusive Minds）的「敏感讀者」（sensitivity readers）所進行，任何更動都是「微小且經過仔細考慮」。

不過，此番重寫達爾著作的舉動引來許多人士發出憤怒的回應，其中包括了因著有《魔鬼詩篇》而遭伊朗已故最高領袖何梅尼下令追殺、受伊斯蘭分子死亡威脅而躲藏將近10年、2022年8月遭人持刀攻擊刺成重傷的布克獎得主魯西迪（Sir Salman Rushdie）。他在推特寫道，「達爾不是天使，但這是荒謬的審查。Puffin Books與達爾遺產管理公司（Dahl estate）應該感到羞恥」。

另據中央社報導，美國筆會執行主任諾塞爾（Suzanne Nossel）對於這些用語調整感到「震驚」，她表示「透過（重新調整）刪除任何可能引發冒犯的源頭，你會削弱說故事的力量」。

「黑暗元素」（His Dark Materials）作者浦爾曼（Philip Pullman）告訴英國廣播公司電台（BBC）：「如果達爾冒犯了我們，就讓他絕版吧。」

他說，無論新版本如何更動，數百萬本達爾的原版著作將繼續流傳下去。

就連英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也在這場辯論中發表意見，並批評調整達爾著作中用語的做法。

BBC報導，蘇納克的發言人表示，小說作品應該「被保存，而不是被修改」。

達爾出生於1916年，在1990年過世、享年74歲，筆下著作賣出了超過3億本，已經翻譯成68種語言，世界各地的孩子們也持續在閱讀，但因終其一生發表的反猶太 言論，讓達爾也成為了有爭議的人物。達爾家族在2020年道歉，稱他們認識到「達爾反猶太言論造成的持久與可理解傷害」。