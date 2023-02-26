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印度村莊慶祝成婚「下錢雨」 現場播行軍樂助興

編譯中心／綜合報導
印度古茶拉底省的一座小村莊日前下起錢雨，引起民眾爭拾。（視頻截圖）
印度古茶拉底省的一座小村莊日前下起錢雨，引起民眾爭拾。（視頻截圖）

印度古茶拉底省（Gujarat）的一座小村莊日前下起錢雨，引起民眾爭拾，原來是當地一名前村長為慶祝姪兒成婚而送的大禮，希望村民也能沾喜氣。

印度婚禮素以充滿傳統特色以及奢華而著稱，富裕人家的婚禮在五星級大飯店舉行，新郎騎白馬或黑馬進場，新娘身上則是穿金戴銀；就算普通人家也會用盡積蓄，讓子女辦個體面的婚禮。

在阿戈爾（Agol）這座小村莊，前村長和他的親友登上頂樓，等姪兒拉薩克（Razak）的迎親隊伍走到樓下時，開始拋灑紙鈔，一時之間鈔票在空中飛舞。底下的群眾則是仰頭爭拾，現場還播放著雄壯的行軍音樂，帶動氣氛。當地媒體報導，拉薩克是家中獨生子。

多則影片在網路上流傳，其中一則可以明顯看到，一名男子拿著厚厚一疊500盧比（約6美元）紙鈔，一張一張拋向空中。其他影片中還可看到200盧比（約2.4美元）及10盧比（約0.1美元）的紙鈔。

向空中灑錢在印度不罕見。今年1月，一名男子在班加羅爾市（Bengaluru）的高架橋上拋灑紙鈔；去年6月，在海德拉巴市（Hyderabad）的一場婚禮遊行隊伍中，有人兩度朝空中拋灑500盧比紙鈔；2018年5月，有歌手在瓦爾薩德市（Valsad）舉辦慈善演唱會，有善心人士當場灑錢做慈善用途。

印度 遊行

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