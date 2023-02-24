我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

薩爾瓦多巨無霸監獄 關4萬囚「無法逃脫」

編譯羅方妤
薩爾瓦多政府在偏遠的中部特柯魯卡市農業區打造一座巨型監獄，可容納四萬名囚犯，可望成為世界最大規模監獄。（路透）
薩爾瓦多政府在偏遠的中部特柯魯卡市農業區打造一座巨型監獄，可容納四萬名囚犯，可望成為世界最大規模監獄。（路透）

英國太陽報報導，數十年來為幫派犯罪所苦的中美洲國家薩爾瓦多日前公布照片，稱他們新蓋好一座「巨無霸」且「無法逃脫」的監獄，可容納4萬名囚犯。這座監獄名為「恐怖主義遏制中心」（Terrorism Containment Center），位於偏遠的中部特柯魯卡市（Tecoluca）農業區，占地約166公頃，可望成為世界最大規模監獄。

薩爾瓦多政府1月31日公布照片展示新蓋好的監獄「恐怖主義遏制中心」內部，有許多員...
薩爾瓦多政府1月31日公布照片展示新蓋好的監獄「恐怖主義遏制中心」內部，有許多員警在現場似是演練狀況應對。（歐新社）

目前金氏世界紀錄世界最大監獄保持者是土耳其伊斯坦堡的西里維里監獄區（Silivri Penitentiaries Campus）。

薩爾瓦多政府一日提供照片顯示，總統布格磊（右二）也在官員的陪同下參觀新蓋好的監獄...
薩爾瓦多政府一日提供照片顯示，總統布格磊（右二）也在官員的陪同下參觀新蓋好的監獄「恐怖主義遏制中心」。（路透）

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示，囚犯一旦被關進這座監獄，就不再能接觸到「娼妓、電玩、手機和電腦等電子產品」。這座監獄部署了600名軍人和250名警察日夜看守，配有突擊步槍的監獄官員會在內部看管囚犯「讓他們不可能逃脫」。政府表示，電子設備將屏蔽手機訊號，防止來自監獄的任何通訊。

薩爾瓦多司法部副部長魯納表示，關押在這間監獄內的囚犯必須工作「以補償他們所作所為對社會造成的損害」，「所有造成薩爾瓦多民眾悲傷和痛苦的恐怖分子，必須在最嚴厲的制度下服刑」。

不過，薩爾瓦多當局尚未說明何時將近6萬3000名嫌犯轉移到這座高科技監獄。

監獄 手機 警察

上一則

北韓試射4枚戰術巡弋飛彈 官媒：展核作戰態勢

下一則

教宗重感冒 取消一場接見並省略讀講稿

延伸閱讀

華埠拘留中心 議員提案改建「城區監獄」取代拆除重蓋

華埠拘留中心 議員提案改建「城區監獄」取代拆除重蓋
密州逃獄犯 德州1死1被捕

密州逃獄犯 德州1死1被捕
囚犯器捐換減刑？ 麻州議員提案惹爭議

囚犯器捐換減刑？ 麻州議員提案惹爭議
敘利亞監獄至少20人趁強震脫逃 囚犯多為IS成員

敘利亞監獄至少20人趁強震脫逃 囚犯多為IS成員

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
俄國彈藥逐漸短缺，西方國家擔心中國會予以支援，美國考慮公布中國有此打算的證據。（美聯社）

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

2023-02-22 23:34
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

2023-02-22 11:04
俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。（路透）

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2023-02-21 07:37
聯合國大會23日以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。(美聯社)

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

2023-02-23 18:06

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風