烤熱「狗」? 中國紅貴賓全身著火卻淡定

一隻紅貴賓在粉紅色的沙發上用兩隻腳站立，但牠全身都著火，火在牠身上不斷狂燒，但狗狗卻毫無反應。 (視頻截圖)

看到這畫面應該一堆人都會嚇死。最近一段影片在網路上瘋傳，一隻紅貴賓在粉紅色的沙發上用兩隻腳站立，但牠全身都著火，火在牠身上不斷狂燒，但狗狗卻毫無反應，彷彿火不是燒在牠身上一樣，驚悚的畫面吸引不少網友熱議。

中國媒體報導，江蘇省徐州市一名李姓女子家裡養了一隻紅貴賓，日前李女的媽媽突然在客廳尖叫起來，嚇得李女趕緊衝進屋內，李女媽媽驚慌失措的大喊「狗狗身上著火了」，只見紅貴賓用後腳站立在沙發上，全身近乎80%都著火，火焰在身上熊熊燃燒，但狗狗卻一副火不是燒在自己身上一樣淡定。

其實這一切都是誤會，李女表示之所以會出現這麼驚恐的現象，是因為她覺得太冷在屋外生火，因為窗戶玻璃反光的關係，再加上愛犬剛好站在反光處，所以才出現「烤熱狗」的現象，也難怪媽媽會嚇到放聲大叫，「因為乍看真的太像狗狗全身著火」。

影片曝光後吸引超過200萬人觀看，網友都被險象環生的影片嚇到，留言表示「嚇我一跳，我以為狗狗這是要準備煉化了」、「現場版烤熱狗」、「狗狗都要熟透了」、「其實我第一眼沒發現是狗狗著火，我以為是沙發被火燒出一個大窟窿」、「小狗涅槃，浴火重生」。