非洲牧師學耶穌斷食40天 撐了25天…死於器官衰竭

莫三比克一名牧師嘗試效仿「耶穌40天斷食」，進行到第25天後，他急性貧血和器官衰竭，最終死亡。(Getty Images)

非洲東南沿海國家莫三比克（República de Moçambique）一名39歲牧師嘗試效仿「耶穌40天斷食」，當他進行到第25天後，因長時間沒有進食導致他急性貧血和器官衰竭，最終死亡。

根據BBC報導，創立「天主聖三福音教會」（Santa Trindade Evangelical Church）39歲牧師巴拉賈（Francisco Barajah）試圖效仿「耶穌40天斷食」，在經歷25天禁食後，巴拉賈的體重迅速下降使他無法站立。他的情況相當緊急，到醫院後醫師嘗試給他流質食物，但仍為時已晚，巴拉賈最後死於急性貧血和器官衰竭。

巴拉賈的弟弟馬奎斯（Marques Manuel Barajah）質疑醫院對哥哥的診斷，「事實是，我的哥哥患有低血壓 」。「天主聖三福音教會」的成員指出，牧師與信徒舉行「禁食」相當常見，但持續時間並不會這麼長。

巴拉賈除了是名牧師外，還是在莫三比克中部馬尼卡省（Província de Manica）梅西 卡鎮內擔任一名法語牧師，該鎮與內陸國家辛巴威（Republic of Zimbabwe）接壤。

報導指出，這並不是第一起因效仿「耶穌40天斷食」而死亡的案例。在2015年，辛巴威一名男子在禁食長達30天後死亡；2006年，有一名英國 驗屍官在倫敦發現一位婦女進行類似禁食的活動中死亡。

牧師效仿「耶穌40天斷食」 25天後死於器官衰竭

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