二戰納粹陰影 蕭茲援烏豹二戰車 3個遲疑

德國總理蕭茲。(Getty Images)

德國 在龐大國際壓力下，1月底終於批准軍援烏克蘭 14輛豹二式主力戰車，並同意其他擁有該型戰車的歐洲盟國「再出口」至烏克蘭。德國對戰車援烏如此遲疑，和二戰有關。

烏克蘭想要德國豹二戰車，因為其火力性能夠強，足以對付俄軍並拿下戰場主動權。豹二戰車是歐洲許多國家的主力戰車，歐洲盟國共有2000多輛庫存，足以大舉支援烏克蘭並提供後勤保修協助。但這些戰車若要轉提供烏克蘭，須獲得生產國德國許可。

軍援謹慎 不想當領頭羊

美國、英國和一些歐洲國家早已敦促德國提供豹二戰車援烏，但德國總理蕭茲此前一直猶豫不決。英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，蕭茲的態度，是因為德國現代領導人所感受到的歷史壓力。作為二戰侵略者，許多德國民眾對於援助烏克蘭主力戰車抱持謹慎態度。

俄國 侵烏不久後，蕭茲就稱這場戰爭為「劃時代的轉折」。他承諾大舉投資實現國防現代化，並在歐洲防務中發揮更積極作用。這代表德國徹底擺脫二戰後在國防方面膽怯、傾向由盟友主導安全事務的做法。

德國自二戰以來一直不願當歐洲的「帶頭大哥」，但這是盟友希望歐洲最大經濟體德國要做的事。

對俄態度 德人觀點各異

德國納粹在一戰和二戰屠殺數百萬俄國人，至今許多德國人仍感到需要對此負責。因此，德國豹二戰車再度上戰場向俄軍開砲，在德國是個非常敏感的問題。

另一個問題是德國民間對俄國的態度。德國社會許多人對西方社會運作方式感到失望，尤其是在東部的前共產主義統治地區，傳統上他們自認與俄國關係密切。

儘管絕大多數德國人在俄烏戰爭中同情烏克蘭，但去年耶誕節前發布的一項民調顯示，四成德國人稱他們能理解俄國為何將出兵烏克蘭歸咎於北約東擴。

蕭茲本人雖然親美，但他所屬的社民黨傳統上傾向跟俄國合作，許多黨員對美國及其在北約的主導地位持懷疑態度。

提供戰車 擔憂升高衝突

德國另一項憂慮是擔心提供主力戰車會升高衝突。德國有很多人擔心，向烏克蘭運送重型及其他進攻性武器，恐把俄國總統普亭推向更極端的立場，甚至是使用核武。這次德國願意提供主力戰車，原因是美國同步宣布提供烏軍「艾布蘭」主力戰車。德國似乎認為，和美國一起援助烏克蘭，歐洲才能受到核武大國美國的支持與保護。

總而言之，蕭茲不希望德國獨自成為烏克蘭重型戰車的主要供應國。

德國戰車援烏被俄國抨擊後，蕭茲的回應再度抬出美國。他說：「與盟邦聯手下，德國向烏克蘭提供主力戰車，讓烏克蘭能夠自衛。我們與盟友密切合作，由美國做頭，仔細權衡了每一次武器交運。」他表示，這種以共識為基礎的方法「可避免情勢升高」。

蕭茲的突然轉向，很可能是因為他意識到，繼續阻擋下去恐令德國被盟友孤立。