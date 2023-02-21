德國豹二援烏 俄再掀二戰納粹歷史血仇

美英等國早敦促德國提供豹二式主力戰車援烏，但德國總理蕭茲一直猶豫不決。（路透）

俄羅斯日前慶祝二戰史達林格勒戰役勝利80周年，現名伏爾加格勒的這個戰略重鎮，當天特別改回舊名史達林格勒，總統普亭 前往當地宣揚二戰光榮歷史，將俄軍入侵烏克蘭與二戰時蘇聯對抗納粹德國 相提並論。史達林格勒戰役究竟有何特別之處，值得俄國如此大肆宣揚？

史達林格勒戰役80周年 普亭喊話

俄羅斯總統普亭日前在伏爾加格勒參加史達林格勒戰役勝利80周年儀式，向人民宣揚蘇聯二戰光榮歷史。（歐新社）

普亭在史達林格勒戰役勝利80周年紀念典禮上說，烏克蘭如今已成為新納粹主義的溫床，威脅俄國安全，因此俄羅斯人已準備好「力戰到底」，「我們被迫必須一次又一次驅逐西方集團的侵略」。

普亭還特別提到德國將提供主力戰車給烏克蘭：「雖令人難以置信但卻是事實，我們又再次受到德國豹式戰車威脅。」

當年血戰逾6個月 雙方傷亡慘重

史達林格勒戰役是史上規模最大、最血腥的戰役之一，從1942年中持續到1943年初，歷時6個多月，直到蘇聯紅軍擊敗隆冬中被困在城市廢墟裡的納粹殘兵為止，估計造成超過100萬人喪生。

此役造成雙方軍隊和蘇聯平民慘重傷亡，整個城市被砲火夷為平地，但就戰爭而言，此役意義非凡，因為這是納粹德軍在二戰中首次投降，二戰局勢就此逆轉，在俄國被美化為將歐洲從希特勒手中拯救出來的歷史事件。前蘇聯獨裁者史達林將史達林格勒譽為「英雄之城」，當地一些居民至今仍對老一輩力戰德軍引以為傲，熱烈支持普亭入侵烏克蘭。

史達林格勒位於莫斯科東南約900公里(約559英里)處，戰前是蘇聯工業重鎮。在這座擁有60萬人口的城市，有大量生產軍事裝備的工廠。史達林格勒也是通往高加索油田、中亞和裏海油田的門戶。

對於1941年6月退出德蘇互不侵犯條約的希特勒來說，史達林格勒絕佳的戰略位置，讓他認為值得為這座城市進行一場史詩般的戰鬥。

伏爾加格勒市區一月掛起大幅史達林海報，紀念蘇聯在史達林格勒戰役勝利80周年。(Getty Images)

補給困難 糧彈兩缺 德軍先盛後衰

始於1942年7月的這場戰役持續了200天，德軍殘酷空襲史達林格勒，並在城中跟蘇軍和平民進行巷戰。史達林嚴令守軍「不准後退一步」，警告撤退的部隊將被處決，蘇軍只能堅守陣地和城池共存亡。

德國將軍保盧斯的第六集團軍一度控制9成市區，但蘇軍在入冬後展開強力反攻，德軍因嚴冬且補給困難糧彈兩缺，開始落居下風。

1943年1月，蘇軍發起最後攻勢，逐區奪回被毀的城市，直到當年2月2日德軍宣布投降。

山頂立碑紀念戰役 俄人緬懷前蘇聯

伏爾加格勒市郊的史達林格勒戰役陣亡軍人公墓，當地埋葬著蘇聯紅軍、德軍與羅馬尼亞軍人。(Getty Images)

史達林格勒原名察里津，在1925年史達林統治期間改名為史達林格勒。1961年，他的繼任者赫魯雪夫實施去史達林化政策，將這座剛重建的城市重新命名為伏爾加格勒。

2013年，該市議員投票決定每年有6天把市名改回「史達林格勒」，其中包括紀念納粹投降的2月2日，以及紀念1945年蘇聯最終戰勝納粹德國的5月9日。這座城市充滿對前蘇聯的緬懷之情，帶動當地旅遊業蓬勃發展，城內山頂聳立著這場戰役的紀念碑，其中包括一座高約85公尺(約279英尺)、名為「祖國母親在召喚」的女子舉劍雕像。

普亭在史達林格勒戰役75周年時曾說：「史達林格勒的捍衛者向我們留下偉大遺產：熱愛祖國、隨時準備保護祖國利益，堅強面對任何考驗。」