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日發明「零食守門員」防止吃不停 網吐槽：摔爛丟垃圾桶

聯合新聞網
日本的新發明「防止一直吃零食機」，不過遭網友連連吐槽。（視頻截圖）
日本的新發明「防止一直吃零食機」，不過遭網友連連吐槽。（視頻截圖）

零食總是讓人一吃就上癮，不知不覺中一口接一口，等到一整包全部吃光時才後悔莫及。近日有網友在Dcard分享日本的新發明「防止一直吃零食機」，不過遭網友連連吐槽，分享各種「鑽漏洞」作法。

這項新發明由日文直譯為「零食時間守門員」，目的是防止大家不知不覺中把整包零食吃光。用法很簡單，首先把零食全部倒入特製的容器內，把蓋子關上後打開電源，接著就可以伸手取出零食吃，不過，在手離開容器後，蓋子便會自動關上並上鎖，30秒後才能再次打開拿零食，如此一來，就不用擔心吃太多零食了。

不過，網友大多認為這項發明中看不中用，紛紛吐槽：「30秒後我會把零食全部倒回袋子裡」、「那就一次拿一把」、「可能裡面的餅乾都軟了還吃不完」、「直接關電源不就好了」、「我需要買30個回家，每一秒都能吃到一塊」、「有一本書叫『日本百大無用發明』」。

也有網友走「暴力風」：「我覺得應該要限制吃零食的時間，時間一到手還伸進去會有鍘刀把手鍘斷」、「30秒後這台機器就已經在垃圾桶，然後我出門去買新的一包」、「用沒多久人就開始躁了，下一秒直接摔爛，根本是折磨自己的爛東西」。

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