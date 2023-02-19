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矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

超市員工改當數位建築師 20歲女靠遊戲「虛擬蓋房」月入4800元

聯合新聞網
丹妮爾在「模擬市民」中，蓋出卡通「海綿寶寶」的家。（視頻截圖）
丹妮爾在「模擬市民」中，蓋出卡通「海綿寶寶」的家。（視頻截圖）

在生活模擬遊戲「模擬市民」中，玩家可以打造自己的角色，建造專屬房子，在社區中跟鄰居交朋友。一名女子在「模擬市民」發現商機，透過幫玩家設計房子，每個月輕鬆賺進4000英鎊（約4866.8美元）。

據「每日星報」（Daily Star）報導，今年20歲的丹妮爾（Danielle Howell）原本是一名超市員工，當時她覺得在超市工作很累又很沒意義，於是開始思考自己真正想做的事。於是丹妮爾在辭職後開始玩「模擬市民」，並把在遊戲中蓋房子的過程拍成影片分享上TikTok。光是她從無到有「蓋房子」的影片就有破百萬人觀看。

丹妮爾在受訪時表示，自己從來沒有學過室內設計，不過她從7歲就開始玩「模擬市民」了。丹妮爾還設計了許多電影中的場景，她能夠蓋出「哈利波特」電影中的霍格華茲學院，也蓋過「怪獸電力公司」、「海綿寶寶」或「魔法滿屋」動畫中主角的家。

丹妮爾常常發布自己蓋房子的影片，並且刻意只留下蓋房子的音效，吸引喜歡ASMR的粉絲。丹妮爾也開放自己的設計讓其他玩家下載，她設計的「暮光之城」就有9400次的下載次數。

她在TikTok上擁有54萬粉絲，靠著在網路上蓋虛擬住宅，成功「轉職」變身數位建築師。

哈利波特 電影 TikTok

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