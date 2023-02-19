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佛蒙特女孩拍抖音 讓爸爸「11年滯銷書」變暢銷冠軍

編譯周辰陽
美國律師理查茲花了14年追尋寫書的夢想，但書籍在接下來11年間乏人問津，直到他女兒最近發了一支16秒的TikTok影片，成功把爸爸的小說推上了亞馬遜連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。（取材自TikTok）
美國律師理查茲花了14年追尋寫書的夢想，但書籍在接下來11年間乏人問津，直到他女兒最近發了一支16秒的TikTok影片，成功把爸爸的小說推上了亞馬遜連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。（取材自TikTok）

美國佛蒙特州蒙特佩利爾（Montpelier, VT）居民理查茲（Lloyd Devereux Richards）花了14年追尋寫書的夢想，但銷量起飛的願望在接下來11年間沒有實現，直到他女兒最近發了一隻16秒的TikTok影片，寫上「我希望他能得到一點銷量」，成功把理查茲寫的小說推上了亞馬遜連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。

BBC報導，TikTok近年來幫助推動了數百本書的銷售，其中包括透過理查茲女兒也有用的「#BookTok」標籤。讀者利用「#BookTok」討論他們最愛的作家與選書。根據紐時報導，光2021年一年，「#BookTok」就幫助作者們賣掉了2000萬本的印刷書。

理查茲是一位全職律師與3個小孩的父親，說明他漫長寫作之旅的影片累積了4000多萬的觀看數，一夜成名的消息則讓他不知所措。就在女兒把影片暴紅的事情告訴他後，理查茲讀著TikTok貼文的評論欄時哭了出來。理查茲的女兒也哭了，並感謝粉絲們買書。她告訴事前「甚至不知道TikTok是什麼」的爸爸，「因為他們，你成了第一名」。

TikTok上的粉絲們迅速讚揚理查茲的作品與他本人的故事，有位網友就在看過這隻暖心影片後說，「我這輩子從來沒這麼快就下單買東西」。理查茲的女兒表示，她爸爸對完成這部2012年出版的驚悚小說《Stone Maidens》感到心滿意足，但經歷「25年的小小希望」後，這個意想不到的成功應該發揮作用，提醒大家永遠不要放棄。

理查茲在另一支TikTok影片喝奶昔慶祝小說銷量增加時，自述「過去這幾天…我真的不明白，我感到非常幸運」。不過，理查茲也沒有花太長的時間慶祝，根據亞馬遜的傳記，他現在正著手撰寫續集。

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