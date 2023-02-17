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硬起來 阿姆斯特丹紅燈區禁街頭吸麻 性工作者也要提早打烊

編譯徐榆涵
荷蘭阿姆斯特丹市議會宣布，5月中起禁止民眾在當地紅燈區街頭吸食大麻，性工作者也必須提早在凌晨3時關門。（路透）
荷蘭阿姆斯特丹市議會宣布，5月中起禁止民眾在當地紅燈區街頭吸食大麻，性工作者也必須提早在凌晨3時關門。（路透）

荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）市議會近日宣布，5月中起禁止民眾在當地紅燈區街頭吸食大麻，性工作者也必須提早在凌晨3時關門。

衛報報導，阿姆斯特丹議會在一份聲明中表示，從5月中旬起將禁止民眾在包括德瓦倫的舊城區公共場所吸食大麻，預計禁令將擴大至大麻店的露天區。

此外，當局還要求紅燈區內多個行業提早結束營業時間，包括性工作者由原本的早上6時改為凌晨3時休息；酒吧、咖啡廳及餐廳平日須在凌晨2時打烊、假日則須在凌晨4時打烊，且凌晨1時後禁止顧客入內。

阿姆斯特丹的舊城區原先已禁止商家在周四至周日下午4時起出售酒類飲品，當局決定再加碼，要求商家不得公開展示酒瓶和啤酒罐，同時會嚴格執行公眾地方禁酒令。

市議會表示，「舊城區居民深受龐大旅客在街上酗酒、吸毒之苦」，「觀光客也吸引毒販在街頭販毒，導致犯罪和影響安全，尤其是在深夜，情況變得嚴峻」。

阿姆斯特丹媒體「誓言報」（Het Parool）稱新措施是「破天荒」，阿姆斯特丹數十年來在全球以「一切都有可能，一切都被允許著稱，包括在街上抽大麻」，然而，近年「過度觀光」已使舊城區變得不宜居，外國觀光客和本地遊客「大聲喧嘩、在街上小便、嘔吐，把紅燈區當成遊樂園，而非一個居住區域」。

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