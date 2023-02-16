土敘強震 3古城大規模崩壞 不少地區化為斷垣殘壁

強震後，敘利亞阿勒波省堅達里斯鎮救難人員日前在倒塌建物中合力抬出一名傷患。（路透）

土耳其南部與敘利亞交界6日發生規模7.8強震，導致3座古城大規模受損，分別是土耳其南部的安塔基亞（Antakya）及尚勒烏爾法（Sanliurfa），還有敘利亞的阿勒坡（Aleppo）。

土耳其哈泰省安塔基亞聖皮耶教堂據信是舉世最早主教座堂，2011年被列入聯合國教科文組織世界遺產預備名單。（中央社）

安塔基亞／安提阿古城

安塔基亞市約有25萬人口，大部分地區都已化為斷垣殘壁。這裡曾是可與亞歷山卓（Alexandria）媲美的安提阿古城所在地，是早期基督信仰中心，也是絲路上的重要中轉站。

安塔基亞是亞歷山大大帝昔日麾下一名將軍於公元前300年建成，先後被古羅馬人、古希臘人、拜占庭人和鄂圖曼人統治，後來在第一次世界大戰後被畫入法國治理的敘利亞託管地，成了自治城市，之後又於1939年被納入土耳其。

現在的安塔基亞是哈泰省首府，往昔宏偉的聖殿、劇院、引水道和浴場等古城遺跡已所剩無幾。

這座城市距離敘利亞邊境 僅20公里，至今深受敘利亞影響，也接納了許多逃離內戰的敘國難民。

圖為尚勒烏爾法哥貝克力石陣。（取材自Unsplash）

尚勒烏爾法

尚勒烏爾法位於東南安納托利亞地區，是「哥貝克力石陣」（Göbekli Tepe）所在地，即全球已知最古老的巨石結構，已列入聯合國 世界遺產名錄。

根據聯合國教育、科學及文化組織資料，早在埃及金字塔落成之前約7000年，以狩獵採集維生的人類就在當地豎立極具特色的T型石碑，圍繞成一個又一個環圈，這些遺址可能已因這次地震 而受損。

圖為阿勒坡城堡。（取材自Unsplash）

阿勒坡

阿勒坡占據了地中海和美索不達米亞平原（大致在現今伊拉克）之間的關鍵位置，戰略位置極佳，是至少從公元前4000年以來就一直有人居住的全球最古老城市之一。

阿勒坡目前是敘利亞第二大城，在這次震災之前，就已因2012年至2016年的內戰而嚴重受損。

阿勒坡一座13世紀城堡周圍的部分城牆在2015年7月爆炸中被毀。2013年4月，歷史悠久的阿勒坡大清真寺宣禮塔在激烈戰事中崩塌。2012年9月，著名的露天市場也有多家商店慘遭祝融之災。

不到一年半之前，阿勒坡的露天市場才剛在大規模修復後重新對外開放。

聯合國教科文組織日前在初步評估中提到，阿勒坡城堡「嚴重損毀」，古城牆西邊的高塔已經倒塌，露天市場也有數棟建築受損。

聯合國人道事務官員表示，土耳其和敘利亞大地震的死亡總人數，恐達5萬人，目前已超越日本311大地震的死亡和失蹤總人數的2萬2312人。