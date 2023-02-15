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「床上運動」可以轉運？ 74歲命理師擁9老婆還想洗腦少女

綜合報導
74歲澀谷博仁（左）和任職餐廳店員的前妻43歲千秋（右）。（視頻截圖）
74歲澀谷博仁（左）和任職餐廳店員的前妻43歲千秋（右）。（視頻截圖）

日前在日本就有一名74歲的老翁和他的妻子因企圖洗腦及猥瑣少女被捕。最驚人的是，他家中竟然還有9名前妻同居！

香港01引述日媒「文春オンライン」報導，居住東京都東大和市的「前命理師」74歲澀谷博仁和任職餐廳店員的43歲前妻千秋，於2月7日因懷疑準強制性交未遂而被捕。兩人於去年12月12日企圖向一名10多歲的女性進行猥瑣行為，據報受害者是疑犯千秋的同事。千秋向少女講到「有個很靈驗的命理師妳應該去看看」、「我也被他拯救了」，邀請少女到她家中。

「命理師」澀谷就向少女表示「妳很快就會死。會被外星人綁走、被剝皮吃掉。若想迴避死亡唯一方法就是性交」。之後，再逼少女在電視上看了6小時與外星人和UFO有關的影片，企圖洗腦令她相信。還狡猾地講到若她向其他人或警察提到事件就不能得救，並邀請她3天後再次到訪。幸好少女與人商討後向警察報案，導致事件被揭發。

不過，事件中最震撼的並非是74歲老翁企圖猥瑣10多歲的妙齡少女，而是這名疑犯竟然與9名40至70歲的妻子和3名子女同住！

報導指出，疑犯澀谷博仁早在2006年就曾因向女性講到「不按我所講的做，你就會被帶到工場切成肉碎」，迫對方與他同住、因威脅對方被捕。當時疑犯澀谷已與妻子、前妻或女友共11名女性同住，當中大部分的女性都是20多歲。雖然在審判中表明自己會與所有女子斷絕關係，但一夫多妻的生活卻沒有停止。

當年疑犯澀谷接受《週刊ポスト》訪問時就講到妻子們本是他占卜的客人，慢慢就形成了後宮。事隔10多年，疑犯現有後宮共有9人，皆是客人或由其他妻子介紹。這些妻子還會負責出外工作，並包辦所有家務供養疑犯澀谷。

2月7日早上警方拜訪他的家時，澀谷劇烈反抗、以擊退熊的噴霧攻擊警員。調查期間否認控罪，辯解指自己的確有邀少女到家中談UFO的話題，但並沒有逼對方與他性交。

警察 香港 日本

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