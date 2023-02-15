搭機也要禮讓婦孺？女子拒大媽換位挨罵 全網都挺她

23歲女子加格(左)在機上被鄰座婦人要求讓出靠窗位，拒絕後被該名婦人罵到下機。左圖擷自抖音，右圖為靠窗位示意圖(圖片來源Ingimage)。

機票會預先劃位是常識吧？外國1名女生於網上拍片講述在飛機被迫讓座的不快經歷，指近日搭乘飛機時買了靠窗座位，未料有大媽要求讓出座位予母子2人同坐。女生拒絕後，竟全程被對方用粗口責罵直至飛機降落；更令女子驚訝的是，女乘客所說的兒子，根本已是青少年，且身高約1.95米，讓她相當費解，又氣憤又傻眼。

香港 01引述外媒報導，該名23歲女子加格（Surya Garg）於抖音 （TikTok ）上載影片分享經歷，加格搭飛機時加錢購買了靠窗座位，但上機後有大媽乘客要求她讓出靠窗座位，理由是其母子2人坐在不同排座位，希望換位讓母子2人坐在一起。被罵足全程，加格相當困惑，心裡疑問「我做錯了嗎？」。

加格本以為大媽所說的是年幼孩子，沒想到回頭一看令她相當震驚──那位「兒子」目測身高達6呎5吋、約1.95米，相信至少有16、17歲。看到此情此景，加格心想「真的不知道該說什麼了」，只好禮貌地拒絕大媽要求，又解釋自己買窗口位時支付了額外費用。

報導指出，拒絕換位後竟是噩夢開始！加格看到對方露出厭惡表情，「是我看過的最惡毒表情」，然後在整個飛機行程中，低聲用粗口責罵她，令她相當困惑，心裡疑惑「我做錯了嗎？」。網友都力撐加格沒有做錯。