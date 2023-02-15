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把Sidney誤認Sydney 男子買500元機票飛雪梨 下機還在美國

聯合新聞網
男子原先打算從紐約搭飛機去澳洲雪梨（Sydney）避寒，卻以一個字母之差訂錯機票，最後坐到了美國蒙大拿州的西德尼（Sidney）。（取材自推特）
男子原先打算從紐約搭飛機去澳洲雪梨（Sydney）避寒，卻以一個字母之差訂錯機票，最後坐到了美國蒙大拿州的西德尼（Sidney）。（取材自推特）

一名來自美國紐約的男子原打算到南半球的澳洲雪梨（Sydney）避寒，等到飛機落地時，他才發現竟抵達美國蒙大拿州的西德尼（Sidney），以為撿到便宜機票結果卻是大烏龍，造成買錯機票的關鍵原因在兩個地名只差一個字母。

據外媒報導，美國紐約62歲金斯利（Kingsley Burnett）想逃離美國寒冷的天氣，到澳洲雪梨度假享受郵輪之旅，上網訂機票時看到價格相當划算，以為撿到便宜了，直到登機後他察覺到飛機飛行時間比他預期的短，加上看到一座山頂覆蓋著白雪的山，也沒有海灘和海港大橋，才意識到大事不妙。

金斯利事後得知原來澳洲雪梨（Sydney）縮寫則是「SYD」，他訂到的是美國國內航線飛往蒙大拿州西德尼（Sidney）的機票，縮寫為「SDY」，兩者相當相似。他將事件原委告知機場的航空公司櫃台，航空公司則表示很遺憾無法解決他的問題，最後只好在當地訂了旅館度過一晚，第二天再買機票飛回紐約。旅館總經理Shelli Mann也回應：「這已經是我們第二次接待原本要去澳洲雪梨的客人」。

根據訂機票網站，紐約飛西德尼的機票約500美元，飛雪梨則要約2000美元，金斯利回憶當時，只對訂到便宜機票感到驚喜，並沒有發覺任何不對勁的地方。

一名美國紐約男子想撿便宜機票，以為是訂到澳洲雪梨（Sydney），飛機落地時才發...
一名美國紐約男子想撿便宜機票，以為是訂到澳洲雪梨（Sydney），飛機落地時才發現竟抵達蒙大拿州的西德尼（Sidney）；圖為雪梨。（取材自ingimage）

澳洲 蒙大拿州 旅館

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