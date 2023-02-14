數位乞討？印尼乞丐TikTok要禮物變現

印尼有越來越多乞丐轉為到TikTok上乞討，收受虛擬禮物再變現。（視頻截圖）

乞討居然也能數位化！印尼 的乞丐現在已經換了另一種方式乞討，他們轉為在TikTok 上求人「贊助」，接著再把要來的虛擬禮物變現換成現金。

據ODDITYCENTRAL報導，印尼有越來越多人靠著在TikTok上乞討維生，逼得政府開始介入管制，安排人員加強線上及線下的審查力道，希望能遏止歪風。

報導指出，印尼的穆斯林團體近期針對該現象出面呼籲民眾停止「乞討並索取免費物品或金錢」，因為這樣的行為「有損人類的榮譽」，是伊斯蘭教不允許的，然而針對「數位乞討」的現象，各單位卻無計可施。

使用者只要在TikTok上有超過1000位粉絲，就能收受粉絲的虛擬禮物，再將這些禮物變現成現金。印尼的乞丐發現該功能能夠讓他們更輕鬆的乞討，紛紛轉為線上乞討。

通常數位乞丐會錄製特定行為引發觀眾的同情心，觀眾便會因為同情決定送禮物捐獻。

最常出現的乞討者是年長女性，她們會在身上倒混著泥巴的髒水吸引觀眾的注意與同情心，藉此收受虛擬禮物。一部影片中就可以看到一名乞丐倒在泥水中瑟瑟發抖，看起來凍壞了，隨後便有不少觀眾送出虛擬禮物。